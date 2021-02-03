Paris’te evsiz adam çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan La Defense’ta evsiz bir adam, Nanterre Belediye Binasından çaldığı kamyonetle kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtığı ve bir demiryolu hattına atlayarak intihar etmeye çalıştığı sırada yakalandığı ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şimdilik terör eylemi olarak nitelendirilmediği belirtildi. (İHA)

