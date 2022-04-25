Paris’te seçim sonuçları sonrası sokaklar karıştı! Polis 2 kişiyi vurarak öldürdü

Olayda, sürücünün polisin isteği üzerine durduğu, ancak kontrol sırasında aniden aracını polislere doğru sürdüğü belirtildi. Başkanlık seçimiyle veya herhangi bir terör eylemiyle bağlantıları olduğuna işaret eden erken bir ipucu yoktu ancak basında çıkan haberlere göre, polis memurlarından biri nefsi müdafaa amacıyla birkaç kez silahını ateşledi.Araçtaki üç kişiden ikisi hayatını kaybetti. Arka koltuktaki kadın yolcu ise yaralı.

PARIS - La police ouvre le feu sur une voiture suite à un refus d’obtempérer sur le Pont Neuf.



2 morts selon le bilan indiqué par l’AFP. pic.twitter.com/wEkw6T1T9K — Clément Lanot (@ClementLanot) April 24, 2022

PROTESTOLAR ŞİDDETİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

Saldırı haberleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden seçilmesinin ardından ülkenin dört bir yanında baş gösteren protesto gösterileri sırasında Paris sokaklarında yaşanan şiddet haberlerinin ardından geldi.

MACRON KAZANDI

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından Paris dâhil olmak üzere birçok Fransız kentinde protestolar başladı. İçişleri Bakanlığı’na göre, Macron oyların yüzde 58,55’ini alırken Ulusal Ralli partisinin yüzde 41,45’lık oyunu da Marine Le Pen’i aldı.



