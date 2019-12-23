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Paris'te Noel öncesi eylemcilerden metro hattına sis bombası

DÜNYA HABERLERİ  | 23.12.2019 17:20 | Son Güncelleme

Fransa'da günlerdir devam eden grevlerde bugün de metro hattına sis bombası atıldı.

Fransa’da 5 Aralık’ta başlayan ve “en uzun süreli grev” olma rekoru kırmaya hazırlanan grevler hız kesmeden devam ediyor.

Hükümet yetkililerinin Noel nedeniyle greve ara verilmesi talebini kabul etmeyen eylemciler, bugün de Paris Taşıtları Otonom Yönetimi (RATP) önünde eylem yaptıktan sonra sürücüsüz otomatik bir metro hattına sis bombası attı.

Metro hattına sis bombası atanların büyük bir kısmının toplu taşıt sürücüsü oldukları ve hattın otomatik olması nedeniyle, bu zamana kadar gerçekleştirilen grevlerden etkilenmediği ve bu yüzden protestocuların hedefi olduğu ifade edildi. Protesto sonucu hatta aksamlar meydana geldi.

Ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle eylemciler hattan çıkarıldı. Hat içerisindeki sisin azalmasının ardından ulaşımın yeniden sağlandığı öğrenildi.

Öte yandan vatandaşlar, günlerdir gerçekleştirilen grev nedeniyle ulaşım hatlarının aksadığı Paris'te 24 Aralık Noel gecesi için de ulaşımda problem yaşamaktan korktuklarını belirtti.

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Fransa grev rekor

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