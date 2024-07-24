Paris'te Olimpiyat Oyunları öncesi polisi alarma geçiren olaylar! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 40 dakika uçakta bekletildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, cuma günü başlayacak olan Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

40 DAKİKA UÇAKTA BEKLETİLDİ

İsrail basını, Herzog ve beraberindeki heyetin uçağın iniş yaptığı havaalanının yakınındaki bir binanın çatısında şüpheli bir kişinin görülmesi üzerine güvenlik endişesi nedeniyle 40 dakika uçakta bekletildiğini aktardı. Herzog'un sözcüsü, olayla ilgili ayrıntı vermeyerek, şüpheli güvenlik durumunun sona erdiğini açıkladı.

SOKAKLAR GEÇİŞLERE KAPATILDI

Paris'te Olimpiyatlar kapsamında İsrail'in maç oynayacağı stadyumun yakınında bulunan şüpheli çanta, polisleri harekete geçirdi.Şüpheli çanta bulunmasının ardından çevredeki sokaklar geniş güvenlik çemberi altına alındı ve polis caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

Aktarılana göre şu anda yerel bölge sakinlerinin bile evlerine girmesine izin verilmiyor. Olimpiyat otobüs seferleri de dahil olmak üzere çevredeki sokaklar tüm geçişlere kapatıldı Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır