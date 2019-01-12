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Paris'te patlama! Fransa'nın başkentinde panik (Terör saldırısı mı?)

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Fransa'dan gelen son dakika haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'te patlama meydana geldi. Sosyal medyaya düşen fotoğraflar patlamanın şiddetini gözler önüne sererken, çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor. Öte yandan patlamanın Rue de Trévise bölgesindeki bir fırındaki gaz sızıntısından kaynaklandığı belirtiliyor.

Fransa'danın başkenti Paris patlama haberiyle sarsıldı. Şehrin Rue de Trévise bölgesindeki bir fırının bulunduğu binada kuvvetli bir patlama meydana geldi. Görgü tanıkları patlamanın ardından tüm binanın alev aldığını belirtiyor. Öte yandan alevlerin yakınlardaki sokaklara da sıçradığı görülüyor.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Şiddetli patlama sonrası polis geniş güvenlik önlemleri alırken, çok sayıda yaralının belirtiliyor.

paris patlama görüntüsü

PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIZINTISI

Patlamanın ardından sosyal medyada fotoğraflar paylaşılırken, patlamanın nedeninin gaz sızıntısı olduğu belirtildi.

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SARI YELEKLİLER SOKAKLARA ÇIKACAKTI

Öte yandan günlerdir eylemlerini sürdüren 'Sarı Yelekliler'in bugün de Fransa'da sokaklara çıkması bekleniyordu.

parıs patlama

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Ayrıntılar geliyor...

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Fransa Başkent paris patlama Son dakika terör

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
onların bomba dediğini biz bayramda torpil diye patlatıyorduk hey yavrum heyy
ÇOK GEÇMİŞ OLSUN PARİS.. GEÇMİŞ OLSUN FRANSA.. TÜM ÜLKELERDEN TERÖR TEMİZLENMELİ
ve ABD daeş bahanesiyle suriyeden cekilmez.....!
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