Paris'te patlama! Fransa'nın başkentinde panik (Terör saldırısı mı?)

Fransa'danın başkenti Paris patlama haberiyle sarsıldı. Şehrin Rue de Trévise bölgesindeki bir fırının bulunduğu binada kuvvetli bir patlama meydana geldi. Görgü tanıkları patlamanın ardından tüm binanın alev aldığını belirtiyor. Öte yandan alevlerin yakınlardaki sokaklara da sıçradığı görülüyor.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Şiddetli patlama sonrası polis geniş güvenlik önlemleri alırken, çok sayıda yaralının belirtiliyor.

PATLAMANIN NEDENİ GAZ SIZINTISI

Patlamanın ardından sosyal medyada fotoğraflar paylaşılırken, patlamanın nedeninin gaz sızıntısı olduğu belirtildi.

SARI YELEKLİLER SOKAKLARA ÇIKACAKTI

Öte yandan günlerdir eylemlerini sürdüren 'Sarı Yelekliler'in bugün de Fransa'da sokaklara çıkması bekleniyordu.

Ayrıntılar geliyor...

