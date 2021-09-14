Paris Terör Davasında Sarsıcı Tanıklıklar

Fransa'da 13 Kasım'da Stade de France, Bataclan gösteri salonu ve 6 barda eş zamanlı düzenlenen terör saldırılarına ilişkin Paris adliyesinde görülen davada ikinci haftaya girildi. Davanın ilk haftasına, tek tutuklu saldırgan Salah Abdeslam'ın IŞİD'i savunan açıklamaları damga vururken, ikinci haftada söz tanıklara geçti.

Tamamı 9 ay sürecek olan duruşmaların ikinci haftasında, saldırganlardan Abdelhamid Abaoud'un yerini ihbar eden ve yakalanmasını sağlayan Sonia isimli bir tanıkla soruşturmayı yürüten Terörle Mücadele Müdürlüğü (SDAT) komiseri ifade verdi.

İsminin gizli kalması amacıyla "SDAT99" takma adıyla ifade veren komiser, uluslararası bir planla düzenlenen saldırı gecesinin tüm şemasını çıkardı ve nasıl isimsiz ihbarlarla iki önemli bilginin kendilerine ulaştığını anlattı. Saldırıya ilişkin kurulan özel ihbar hattına yaklaşık 18 bin çağrı geldiğini ve bunların hepsinin incelendiğini belirten Komiser, "Bu sayede, soruşturma için gerekli olan iki önemli bilgiyi ortaya çıkardık. Abdelhamid Abaoud ve ona evini kiralayan kişinin yerleri tespit edildi" dedi.

Notlarına bakmadan ve hızlı bir şekilde aralıksız yaklaşık 4 saatlik sunum yapan Komiser SDAT99, "Bu saldırılar, bugüne kadar IŞİD tarafından düzenlenen en karmaşık saldırılar. Suriye'den talimat verilen, Belçika'da planlanan ve Fransa'da düzenlenen saldırılar. Bir gün önce gelen teröristler, 37 dakika içinde, 6 farklı yerde, 8 farklı mekanı vurdu" bilgilerini verdi.

Abdeslam: "Bana ne zaman sıra gelecek?"

Komiserin saldırı gecesini anlatması sırasında sözünü kesen sanık Salah Abdeslam, "Bize ne zaman sıra gelecek?" diye araya girince, Mahkeme Başkanı, "Burası mahkeme salonu, herkes düzen içinde konuşacak. Eğer davanın gidişini bozmaya devam edersen dışarı atarım" sözleri üzerine susarak dinlemeye devam etti.

Komiser, sekiz ayrı yerde patlayan bombaların ne anlama geldiğini, hala teröristler olup-olmadığını, başka saldırı ihtimalini değerlendiren binlerce polisin, tüm Paris'te büyük bir kovalamaca başlattığını söyledi. Polis komiseri, Salah Abdeslam'ın Macaristan ve Almanya'dan 5 konvoy halinde Suriye'den gelen 12 IŞİD mensubunu nasıl Belçika'ya soktuğunu tek tek ayrıntılı olarak anlatırken, Abdeslam'ın her seferinde araba kiralayarak ve yeni bir telefon hattı alarak bu geçişleri sağladığını vurguladı.

Komiser, Salah Abdeslam’ın, kiraladığı siyah Polo marka araba sayesinde çabucak tespit edildiğini, Belçika'ya kaçtıktan sonra 2016 yılı Mart ayında canlı yakalandığını ve yolda kendilerine "kanlı saldırıya katıldığını, kemerinin patlamadığını, kendisinin de harekete geçmekten vazgeçtiğini" söylediğini aktardı.

Polisi o gece korkutan ikinci gelişme ise, 10 saldırgandan 7'si olay yerinde kendisini patlatırken, 3'ünün Paris sokaklarında dolaşması oldu. Saldırıdan birkaç gün sonra Sonia adında genç bir kadın polis ihbar hattını arayarak, arkadaşı Hasna Bulahcene'in saldırganlardan kuzeni Abdülhamid Abaoud'u Paris'in bir banliyösünde sakladığını ihbar etti.Abaoud'un 19 Kasım'da La Defense'da yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu öğrenen polis 18'inde Saint Denis mahallesindeki saklandığı evi sabah 04.20'de bastı. Abaoud, tüm binanın neredeyse yıkıldığı bir operasyonda, birlikte saldırı düzenlediği Şakib Akrouh ve evi bulan kuzeni Hasna ile birlikte ölü ele geçirildi.

Sonia'nın ifadesi: "Pişman değilim"

Duruşmaların ikinci haftasına saldırının planlayıcısı Abdelhamid Abaoud'un yakalanmasını sağlayan Sonia takma isimli tanığın ifadesi damga vurdu. Abaoud'un kuzeni Hasma'yı tanıyan Sonia, "Saldırı gecesi Hasma'nın televizyon karşısında kahkahalar atarak, "Bunların hepsi kafir, hepsi ölecek" dediğini anlattı. Sonia, "Ama bunlar masum, ne alakası var IŞİD ile dedim. Hasna, hiç oralı değildi. Gülümsüyordu. Cumartesi ve Pazar günü sürekli gitti geldi. Sonra kendisini Aubervilliers'deki bir eve bırakmamı istedi. 17 yaşındaki kuzenin bir sorunu olduğunu, onu almaya gideceğini söyledi. Kentte bir endüstriyel alana gittik, telefonla yönlendirildik. Gittik, karşımda genç, turuncu spor ayakkabılı birisi vardı. 'Evet saldıran benim' dedi övünerek. Çok kişi geldik ve ne yapabileceğimizi görecekler" dedi. Ayrılmadan önce konuşmamam için beni tehdit ettiler. Ama ben polisi aramaya karar verdim" diye konuştu.

Polisin ilk etapta kendisine inanmadığını ve uzun süre sorguya çekildiğini anlatan genç kadın, "Polis bana, 'gördüğünüz şahıs hakkında sizi şok eden bir detay verin' dedi. Ben de kendilerine "Spor ayakkabıları turuncu idi. Bir terörist için fazla gösterişli bir renkti" dedim. Saldırı yerindeki görgü tanıklarının da turuncu spor ayakkabılarından sözetmesi üzerine polis Sonia'nın ifadesine inanarak hızla harekete geçti.

Şimdi özel bir yasayla en üst seviyede koruma altına alınan Sonia, yeni bir özgeçmiş ve kimlikle yeni bir hayata başladı. Tanıklık etmeye gelmekten korkmadığını belirten genç kadın, "Bunu yaptığım için pişman değilim. Kurbanlar için bunu yapmak istedim. Hiçbir şeyden pişman değilim. Sabah kalktığımda aynada kendime baktığımda gülümsüyorum. Ancak endişeli ve stresliyim elbette" diye konuştu.

Saldırı görüntüleri izlenecek

Mahkeme Başkanı Jean-Louis Périès, bu hafta, Perşembe ve Cuma günü 13 Kasım akşamı yaşanan saldırılara ait video ve fotoğraflarla, Bataclan'daki saldırıyı tümüyle kaydeden bir ses bandının dinleneceğini açıkladı. Bir grup avukat, davaya müdahil olarak katılan yaklaşık bin 800 kişi için son derece zor olacağı gerekçesiyle bu karara karşı çıktı. Ancak bir grup da, dava dosyasında ye alan görüntülerin izlenmesinin davanın seyri için önemli olduğunu savundu. Hakim Peries, "görüntülerin izlenmesine, ancak müdahillerin daha önceden uyarılmasına" karar verdi. Bir grup avukat, müvekkillerine görüntüler gösterilirken orada bulunmamalarını söyleyeceklerini açıkladı.

