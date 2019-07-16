HABER

Paris Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde 15 Temmuz anma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 04:31 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Düzenlendi.Büyükelçilik rezidansının bahçesinde düzenlenen törene katılan davetlileri Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ve eşi kapıda karşıladı.

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Düzenlendi.
Büyükelçilik rezidansının bahçesinde düzenlenen törene katılan davetlileri Büyükelçi İsmail Hakkı Musa ve eşi kapıda karşıladı. Büyükelçilik rezidansının bahçesinde gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümü töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp Ney dinletisiyle devam etti.
Törende konuşan Büyükelçi Musa, ’Ülkü olarak başımızdan Büyük bir belayı
FETÖ ve Onun sinsi uzantılarıyla mücadelemiz her daim sürecek, sürmek zorunda’ dedi. Günün önemini törene katılan Fransız yetkililere ve politikacılara FETÖ terör örgütünü anlattı.
Büyükelçi Musa, bizim üzerimize düşen, yurtdışında hem bizim, hem vatandaşlarımızın üzerine düşen FETO örgütünün aslında göründüğü ve kendini gösterdiği gibi iyi niyetli bir sivil toplum örgütü olmadığını her fırsatta muhataplarımıza sürekli anlatmamız gerekiyor.
Çünkü hala bir takım önyargıların yerleşmiş olduğunu görüyoruz muhataplarımızda. Ama kendi halkını, kendi meclisini bombalayan, kendi halkına ateş eden bir örgütü başka türlü sınıflandırmak, iyi niyetli bir örgüt olarak göstermek bir ihanet ya da çok büyük bir yanlışlık değilse bile bir gaflettir. Diyen Büyükelçi Musa, Bunların gerçek yüzünü Fransız muhataplarımıza her zaman göstermeye, anlatmaya devam etmemiz gerekiyor dedi.
Büyükelçilik rezidansının bahçesinde düzenlenen törene Fransız siyasiler, çeşitli ülkelerin diplomat ve askeri ataşeleri ile Paris ve çevresindeki Türk Sivil Toplum kuruluşlarının yönetici ve vatandaşlarlarımız hazır bulundu

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
Rize’de Demokrasi ve Milli Birlik etkinliği düzenlendiRize’de Demokrasi ve Milli Birlik etkinliği düzenlendi
Diyarbakır’da eş zamanlı sela okunduDiyarbakır’da eş zamanlı sela okundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

11 Eylül'ü önceden bilmişti! Yeni tahmini korkuttu

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhlarını iblise satanlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhlarını iblise satanlar var

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

G.Saray ve F.Bahçe, Muriç'ten sonra bir kez daha karşı karşıya!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

Hain tuzak! İki çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-5'te feci ölüm! Metrobüs üst geçidinden atlayan kadın hayatını kaybetti

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Gece yarısı acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

Acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

Bilanço gittikçe artıyor! 20 günde 14'üncü ölüm!

Bilanço gittikçe artıyor! 20 günde 14'üncü ölüm!

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin kararına sert tepki

Türkiye'den o karara çok sert tepki!

90 bin camide 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu

90 bin camide sela okundu

Hafıza 15 Temmuz Müzesi açıldı! Hande Fırat'ın telefonu da orada!

Hande Fırat'ın telefonu da orada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.