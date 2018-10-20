HABER

Paris Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 00:44 | Son Güncelleme

Louvre Müzesi'nde düzenlenen Uluslarası Çağdaş Sanat Fuarı'na 28 Türk sanatçı katıldı - Çağdaş Türk Sanatçılar Derneği Başkanı Nazan Aktan: "Çok büyük ve önemli bir fuar ve biz her sene katılımı artırarak bir misyon olarak gördüğümüz Türk sanatı ve sanatçısını yurt dışında tanıtmayı sürdürüyoruz"

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde düzenlenen Uluslarası Çağdaş Sanat Fuarı'na Çağdaş Türk Sanatçılar Derneği (ACT) 28 sanatçıyla katıldı.

Fransa’da Türk sanatçıların eserlerini sergilemek amacıyla 2015’te kurulan derneğin başkanı Nazan Aktan, dünyanın en görkemli müzelerinden birinde düzenlenen fuarda Türk sanatçıların eserlerini sergilemenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa’nın da katılarak eserleri incelediği 3 gün sürecek fuarda Ressam Devrim Erbil’in iki tablosu da yer aldı.

Aktan, fuara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara iki Türk standıyla katıldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Türk sanatçılarımızla beraber gururla iştirak ediyoruz. Çünkü Türkiye’yi, kültürümüzü temsil ediyoruz burada. 28 sanatçımız Türkiye’den fuara katılmak amacıyla geldi. Duayen sanatçımız Devrim Erbil de iki eseriyle burada bizimle beraber olmak istedi. Burada olmaktan mutluyuz ve gurur duyuyoruz."

Yılda iki kere düzenlenen fuara dünya çapında katılımların olduğunu hatırlatan Aktan, "Çok büyük ve önemli bir fuar ve biz her sene katılımı artırarak bir misyon olarak gördüğümüz Türk sanatı ve sanatçısını yurt dışında tanıtmayı sürdürüyoruz." dedi.

Fuarda ilk yıl iki sanatçıyla yer aldıklarını belirten Aktan, daha sonra bu sayının 9’a çıktığını, bu sene de 28 sanatçıyla eserlerini sergilediklerini kaydetti. Aktan, serginin Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle açıldığını ifade etti.

Milano ve Cannes’da da fuarlara katıldıklarını söyleyen Aktan, bundan sonraki hedeflerinin ABD’ye açılmak ve İsviçre’deki Art Basel’de yer almak olduğunu dile getirdi.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen fuar, Louvre Müzesi'nin altındaki Carrousel du Louvre Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini bekliyor.

PARTNEROktay Kaynarca'ya ne oldu?Oktay Kaynarca'ya ne oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman ile görüştü
Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce bir televizyondaki son konuşması ortaya çıktı!Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce bir televizyondaki son konuşması ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ACT Başkanı Nazan Aktan Fransa Louvre paris Paris'teki uluslararası çağdaş sanat fuarı

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

ABD ile Rusya arasında yeni kriz kapıda!

ABD ile Rusya arasında yeni kriz kapıda!

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinin kızı oldu

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

ABD basınından bomba iddia! Emri veren isim açıklandı

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

İlginizi Çekebilir

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldü

Suudi Arabistan sonunda kabul etti: Kaşıkçı, konsolosluktaki arbede sırasında öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kralı Selman ile görüştü

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce bir televizyondaki son konuşması ortaya çıktı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmadan önce bir televizyondaki son konuşması ortaya çıktı!

Arkadaşı tarafından kazayla vurulan şehidin acı haberi ailesine ulaştı!

Arkadaşı tarafından kazayla vurulan şehidin acı haberi ailesine ulaştı!

'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.