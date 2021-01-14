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Paris Valisi Lallement’e “yalancı şahitlik” nedeni ile soruşturma başlatıldı

14.01.2021 22:49 | Son Güncelleme:
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Fransa’nın başkenti Paris’in Valisi Didier Lallement ile hakim, savcı ve emniyet genel müdüründen oluşan 5 isim hakkında “yalancı şahitlik” nedeni ile soruşturma başlatıldı.Fransa’nın başkenti Paris’in Valisi Didier Lallement ile 1 hakim, 2 savcı ve 1 emniyet genel müdürü hakkında Ulusal Meclis karşısında “yalancı şahitlik” yapmaktan Nanterre Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’in Valisi Didier Lallement ile hakim, savcı ve emniyet genel müdüründen oluşan 5 isim hakkında “yalancı şahitlik” nedeni ile soruşturma başlatıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’in Valisi Didier Lallement ile 1 hakim, 2 savcı ve 1 emniyet genel müdürü hakkında Ulusal Meclis karşısında “yalancı şahitlik” yapmaktan Nanterre Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma açılan kişiler arasında Paris Savcısı Remy Heitz, Emniyet Genel Müdürü Eliane Houlette, Genel Savcı Cathetine Champrenault ve Paris Temyiz Mahkemesi Baş Hakimi Jean-Michel Hayat bulunuyor.

Ulusal Meclis tarafından yürütülen ve 9 Temmuz 2020’de biten “Adaletin Bağımsızlığına Engel” soruşturması kapsamında Meclis’in görevli komisyonu tarafından sorgulanan 5 önemli isim “yalancı şahitlik” yapmakla suçlanıyor. Savcılık, soruşturmanın ilk etabında 5 isimden yazılı açıklama yapmalarını istedi.

Paris Savcısı Heirtz’in Ulusal Meclis’te iddia ettiğinin aksine, Sarı Yelekler eylemleri sırasında altındaki personele bazı yazılı emirler verdiği, Vali Lallement’in ise Haziran 2020’de polislerin gerçekleştirdiği yasa dışı eylemlere “katılımcı bulmadığını” ifade etmiş ve iddia ettiğinin aksi olduğu ortaya çıktı. Diğer 3 isminde Meclis’e benzer yalan ifadeler verdiği anlaşıldı.

Konu ile ilgili ilk başvuruyu gerçekleştirip, söz konusu isimleri Nanterre Savcılığına şikayet eden solcu parti Boyun Eğmeyenler milletvekili Ugo Bernalicis, “Konunun savcılık tarafından soruşturulması bana sevindirici bir sürpriz oldu, takipsizlik kararı verilmesinden korkuyordum” dedi.

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