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Paris yakınlarında bıçaklı saldırı

23.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

Paris yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin da yaralandığı bildirildi.

Paris yakınlarında bıçaklı saldırı

Polis olayın terör saldırısı olup olmadığını araştırıyor.Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Trappes kentinde bugün bir bıçaklı saldırı meydana geldiği bildirildi. Sokak ortasında düzenlenen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı açıklandı.

Polis, olayın ardından saldırganın bir binaya saklandığını, daha sonra binadan çıkan saldırganın güvenlik güçleri tarafından "etkisiz" hale getirildiğini duyurdu. Saldırganın ölüp ölmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Fransız televizyonu BFM-TV'nin haberinde saldırganın olay sırasında "Allahü ekber" diye bağırdığı aktarıldı. Ancak polis bu konuda bir açıklama yapmadı. Olayın terör saldırısı olabileceği üzerinde de durulurken polis saldırının sebebi ve perde arkasına ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.

Başkent Paris'e 30 kilometre uzaklıktaki Trappes kenti Fransa'da Selefilerin kalesi olarak biliniyor.

AFP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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