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'Paris'i Bodrum'a davet ettim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

DİLAN Çıtak Tatlıses, kendisini Instagram’da takibe alan Hilton Otelleri’nin varisi Paris Hilton’u Bodrum’a davet ettiğini açıkladı.

DİLAN Çıtak Tatlıses, kendisini Instagram’da takibe alan Hilton Otelleri’nin varisi Paris Hilton’u Bodrum’a davet ettiğini açıkladı.

'Paris'i Bodrum'a davet ettim'

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Önceki akşam Karaköy’deki Verde adlı mekanda sevenleriyle buluşan ve sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Paris Hilton’la defile için geldiği Antalya’da tanıştığını söyledi.
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Hilton’un kendisini New York’a davet ettiğini söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses, “Ben de ona ‘İlk sen gel, seni Bodrum’da misafir edeyim’ dedim” diye konuştu.
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Dilan Çıtak magazin

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