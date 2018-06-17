DİLAN Çıtak Tatlıses, kendisini Instagram’da takibe alan Hilton Otelleri’nin varisi Paris Hilton’u Bodrum’a davet ettiğini açıkladı.
'Paris'i Bodrum'a davet ettim'
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Önceki akşam Karaköy’deki Verde adlı mekanda sevenleriyle buluşan ve sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Paris Hilton’la defile için geldiği Antalya’da tanıştığını söyledi.
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Hilton’un kendisini New York’a davet ettiğini söyleyen Dilan Çıtak Tatlıses, “Ben de ona ‘İlk sen gel, seni Bodrum’da misafir edeyim’ dedim” diye konuştu.
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