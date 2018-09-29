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Paris'in çatılarında "kentsel tarıma" ilgi artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:23 | Son Güncelleme

Başkentte kullanılmayan binaların çatılarında, organik gıda ve yeşil alanların azalması sorununa çözüm bulmak için kurulan seralara ilgi büyüyor

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te kullanılmayan bazı binaların çatılarında, organik gıda ve yeşil alanların azalması sorununa çözüm bulmak için kurulan seralara ilgili artıyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun 2016'da kent içinde kullanılmayan uygun binaların çatılarında başlattığı "kentsel tarım" projesi ilgi görüyor. Proje, başkentte şehirleşmenin artması, organik gıda ve yeşil alanların azalması sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor. Bu kapsamda Paris'teki Fransa Posta İdaresi, metro ve tren hizmeti veren RATP şirketi ile ünlü Galeries Lafayette alışveriş merkezinin çatıları sebze bahçelerine dönüştürüldü.

Paris Belediyesi Başkan Yardımcısı Ian Brossat, kentin en yoksul mahallerinin bulunduğu 20'nci bölgedeki çok katlı sosyal konutların çatısında kurulan seranın açılışında, serada yetişen domatesleri basın mensuplarına gösterdi.

Projenin Paris Belediyesi adına uygulayıcı ve üreticisi "Sous les fraise" firmasının kurucusu Yohan Hubert, burada yaptığı konuşmada, “Beş yıldır bu proje üzerinde büyük bir gönüllülükle çalıştık. Projeyle, sağlıklı sebze ve meyve üretiminin yanında kent sakinlerine huzurlu bir mekan yaratmak istedik." dedi.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, 2016'da başlattığı "parisculteur" adlı proje kapsamında 33 özel firmayla anlaşarak, 2020 yılına kadar Paris'te, 100 hektarlık alanda, çatı, teras, duvar, otopark veya bahçelerde kent tarımına geçmeyi hedeflemişti.

Dünyanın gelişmiş metropolleri New York, Louisiana, Tokyo, Rotterdam, Montreal, Colorado, Hong Kong, California kentlerinde de benzer projeler uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa kentsel tarım paris Sera

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