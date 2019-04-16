BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'nın başkentindeki Paris'in tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin, "Paris'in kalbinin yanması bizi derinden sarstı." dedi.

Angela Merkel, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, herkes gibi kendisinin de Notre Dame Kadedrali'nin yandığı görüntülerden etkilendiğini belirtti.

Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Merkel, ülkesi adına Macron'a üzüntülerini ilettiğini belirterek, ''Paris'in kalbinin yanması bizi derinden sarstı." ifadesini kullandı.

Alman Şansölye ayrıca Notre Dame'nin sadece Fransa'daki Hristiyanlığın sembolü değil, Avrupa'nın birlikte paylaşılan ortak bir mirası olduğunu kaydetti.

Merkel, Notre Dame yangınında görev alan itfaiye görevlilerini de övdü ve Notre Dame'nin yeniden inşasında Almanya olarak gereken katkıyı yapacaklarını vurguladı.

Merkel ayrıca Kırgizistan ile ilişkileri ekonomik, kültür ve araştırma konularında karşılıklı olarak daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da yaptığı açıklamada, Almanya ile ekonomik alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini ve bu anlamda dün Münih kentinde Almanya-Kırgizistan Ekonomi Forumu gerçekleştirdiklerini bildirdi.

