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Paris'in Ortasında Açık Hava Sineması

28.05.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da yaz sıcaklarının başlamasıyla karanlık salonlardan çıkan filmler, başkent Paris sokaklarında sinemaseverlerle buluştu. "Dünyanın en güzel caddesi" olarak anılan Champs Elysees’de ünlü Zafer Takı önünde 150 metrekarelik bir alan, dev bir açık hava sinema salonuna dönüştürüldü

Paris'in Ortasında Açık Hava Sineması

Fransa’da yaz sıcaklarının başlamasıyla karanlık salonlardan çıkan filmler, başkent Paris sokaklarında sinemaseverlerle buluştu. "Dünyanın en güzel caddesi" olarak anılan Champs Elysees’de ünlü Arc de Triomphe (Zafer Takı) anıtının önünde 150 metrekarelik bir alan, dev bir açık hava sinema salonuna dönüştürüldü.

Her pazar Champs Elysees caddesini trafiğe kapatan Paris Belediyesi, "Bir Pazar Sinemada/Un dimanche au Cinema" etkinliklerine yeniden başladı ve 144 metrekarelik dev ekrandan, katılanlara tam bir sinema şöleni sundu. Her yıl yapılan "Bir Pazar Sinemada"ya son 2 yıldır Covid 19 salgını nedeniyle ara verilmişti.

Kurayla bedava sinema şöleni

Açık hava sinemasına gidebilmek için Paris Belediyesi'nin resmi internet sitesinden başvuru yapmak yeterli oldu.

Etkinlik için, internette rezervasyon yaptıran 30 bin Parisli arasından kura ile bin 750 izleyici belirlendi. Şanslı izleyicilere, Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın başrolünü üstlendiği "Bir Yıldız Doğuyor/ A star is born" adlı filmi gösterildi.

Ülkenin sahil kenti Cannes'da tüm hızıyla devam eden Cannes Uluslararası Film Festivali'nde birbirinden iddialı yeni filmler yarışırken, Parisliler de "açık hava sinemasının" keyfini çıkardı. Dev ekran karşısında, plaj koltuğu tarzındaki rahat koltuklara yerleşen izleyicilere, film sırasında sponsor firmanın dondurmaları da ikram edildi.

"Her 100 kişiden yalnızca ikisi Parisli"

Etkinliği organize eden Champs Elysees Komitesi’nin Başkanı Marc Antoine Jamet, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü meydanın daha cazip ve daha dinamik bir görüntü sergilemesi için bu etkinliği düzenlediklerini anlattı.

Jamet, "Bu alanın, trafikten uzak, barışçı, sempatik, huzur dolu bir yaya yoluna dönüşmesini istedik. Bugün burada yürüyen her 100 yayadan sadece 2'si Parisli. Bu yeterli değil, Parisliler'in bu güzel caddeye geri gelmesini istiyoruz. Ancak tüm yabancı turistler de kalsın elbette" dedi.

Champs Elysees'nin ünlü manzarası ve ışıklandırmaları eşliğinde, ses ve görüntü kalitesi de yüksek bir gösterim izlemekten memnun görünen Parisliler, sinema çıkışında mutluluklarını dile getirdi.

Parisliler’in yoğun ilgi gösterdiği açık hava sineması etkinlikleri, başkentin kuzeyindeki Parc de La Villette gölünde ve pek çok banliyösünde yaz boyunca, her akşam devam edecek.

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Fransa
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