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Paris'te 350 bin avroluk soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:09 | Son Güncelleme

Bir oteli basan silahlı ve baltalı iki soyguncu, yaklaşık 350 bin avro değerinde mücevher çaldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te bir oteli basan silahlı ve baltalı soyguncular, yaklaşık 350 bin avro değerinde mücevher çalarak kaçtı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ellerinde silah ve balta olan maskeli soyguncular, Paris'in 16. bölgesindeki bir otele gece saatlerinde girdi ve otelin içindeki mağazanın vitrininde bulunan yaklaşık 350 bin avro değerindeki mücevheri torbalara doldurdu.

Hırsızların otelin önünde bekleyen araca binerek kaçtığı kaydedildi.

Polis, hırsızların yakalanabilmesi için geniş çaplı araştırma başlattı. Paris Savcılığı da soyguna ilişkin soruşturma açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa paris soygun

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