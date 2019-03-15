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PARİS’TE ARIZALANAN THY UÇAĞI İSTANBUL’A GELDİ

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 17:49 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL DHA  Türk Hava Yolları'nın (THY) dün motor arızası nedeniyle gerçekleştiremediği Paris-İstanbul Sabiha Gökçen seferi bugün yapıldı.

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları'nın (THY) dün motor arızası nedeniyle gerçekleştiremediği Paris-İstanbul Sabiha Gökçen seferi bugün yapıldı.

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan dün Türkiye saati ile 16.45'te kalkış yapması planlanan TK1820 sefer sayılı THY'nin Airbus 320-232 tipi uçağında, pist başına gitmek için ilerlediği sırada motor arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle uçağın iptal edilmesi üzerine Fransız yetkililerinin otele yerleştirdiği yolcular, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldi. Motor arızası giderilen TC-JPL kuyruk tescilli TK1820 sefer sayılı yolcu uçağı 14.30 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.

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