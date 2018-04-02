Paris'te aşk tazelediler! Ünlü çiftin hafta sonu kaçamağı

Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol, haftasonu Paris'e tatile gitti. Çelikkol çifti, o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı
Ünlü çiftin hafta sonu kaçamağı
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Kanal D'nin sevilen dizisi 'Siyah Beyaz' aşkın başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol tatile gitti.
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Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol hafta sonu yurt-dışına tatile gitti.
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Ünlü çiftin Louvre Müzesi'nin önünde verdikleri bu poz büyük beğeni aldı.
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Paris'i yeniden keşfeden çift çekildikleri renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.
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