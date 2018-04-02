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Paris'te aşk tazelediler! Ünlü çiftin hafta sonu kaçamağı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2018 10:15 | Son Güncelleme

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Siyah Beyaz' aşkın başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol tatile gitti.

Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol, haftasonu Paris'e tatile gitti. Çelikkol çifti, o kareleri sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü çiftin hafta sonu kaçamağı

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Kanal D'nin sevilen dizisi 'Siyah Beyaz' aşkın başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol tatile gitti.

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Siyah Beyaz' aşkın başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol tatile gitti.
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Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol hafta sonu yurt-dışına tatile gitti.

Oyuncu İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol hafta sonu yurt-dışına tatile gitti.
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Ünlü çiftin Louvre Müzesi'nin önünde verdikleri bu poz büyük beğeni aldı.

Ünlü çiftin Louvre Müzesi'nin önünde verdikleri bu poz büyük beğeni aldı.
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Paris'i yeniden keşfeden çift çekildikleri renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.

Paris'i yeniden keşfeden çift çekildikleri renkli kareleri sosyal medyada paylaştı.
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Paris ibrahim çelikkol Mihre Çelikkol

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