Paris'te Barlar Kapatıldı Restoranlara Sıkı Önlem Getirildi

Fransa'da, başkent Paris ve çevresinde yaşayan 7 milyon kişinin hayatını derinden etkileyecek yeni yasaklar açıklandı. Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement ve Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kent yetkilileriyle düzenledikleri ortak basın toplantısında, Corona virüsü ile mücadelede 15 gün boyunca uygulanacak yeni önlemleri açıkladı.

Buna göre, 6 Ekim Salı gününden itibaren kent ve civarında tüm barlar, dans ve oyun salonları kapatılacak. Restoranlar açık kalacak ancak daha sıkı sağlık tedbirleri alma zorunluluğu getirilecek. Her masa arasında 1 metre, her müşteri arasında da 1,5 metre mesafe zorunlu olacak. Müşteriler sipariş verirken, telefon numaralarını ve isimlerini de bildirecek. Hesap ödemeleri masadan yapılacak, böylece müşteri hareketliliği en aza indirgenecek. Müşteriler masadan ayrıldıkları her an maske takacak.

Bunun yanısıra, üniversitelerin anfi kapasiteleri yüzde 50 boş bırakılacak. Öğrenci partileri yasak olacak. Spor ve fitness salonları, fuarlar, kongrelerle bin kişiden fazla seyirci alan konserler yasaklanacak. Havuzlar, yalnızca 18 yaşın altındaki çocuklar tarafından kullanılabilecek. Sokakta alkol kullanmak ve ayak üstü alkol satışı yasak olacak.