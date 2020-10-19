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Paris’te başı kesilen öğretmen: Macron’dan okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı

19.10.2020 11:36 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma günü Paris yakınlarında Samuel Paty adında bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

Paris’te başı kesilen öğretmen: Macron’dan okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma günü Paris yakınlarında Samuel Paty adında bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

Derste ifade özgürlüğü konusunu işlerken öğrencilere Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan Muhammed Peygamber karikatürlerini gösteren Samuel Paty'nin öldürülmesi dün birçok kentte on binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto edilmişti.

Macron, dün Savunma Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda internet üzerinden "radikal İslamcı propagandanın izlenmesi ve cumhuriyetçi düzene karşı nefret mesajları paylaşan grup ve bireylere karşı somut adımlar atılması" kararlaştırıldı.

Emmanuel Macron Paty'nin öldürülmesini 'İslamcı bir terör saldırısı' diye nitelemişti.

Paty için Çarşamba günü ülke genelinde bir anma etkinliği düzenlenecek.

İnternette hedef gösterildi

47 yaşındaki Paty'nin karikatürleri görmek istemeyen öğrencilerin dersten çıkabileceğini söylediği ancak daha sonra bazı velilerin öğretmenin görevden alınması için şikâyette bulunduğu belirtiliyor.

Fransız medyası, daha sonra öğretmenin adının ve kişisel bilgilerinin internette paylaşılarak 'hedef gösterildiğini' yazdı.

Paty'yi öldüren Abdullah A. adlı 18 yaşındaki Moskova doğumlu Çeçenistan asıllı saldırgan aynı gün polis tarafından vurulmuş, olayla ilgili olarak toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı.

'Öldürülmesi için fetva verdiler'

Gözaltına alınanlar arasında Paty'nin okulundaki bir öğrencinin babasının da bulunduğu belirtiliyor.

Bu arada Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Europe 1 kanalına demecinde bu kişi ve gözaltında olan bir vaizin "Paty'nin öldürülmesi için fetva" verdiklerini söyledi.

Öldürülen öğretmen kimdi?

Le Monde gazetesine göre maktul tarih ve coğrafya öğretmeniydi. Derslerinde ifade özgürlüğü konusunu, Muhammed Peygamber karikatürlerinin yayınlanması örneğiyle işlemişti.

Öğretmen, bu karikatürleri görmek istemeyen Müslüman öğrencilerin o sırada sınıftan çıkabileceğini söylemişti.

Ay başında bazı Müslüman veliler, öğretmenin karikatürleri kullanmasını okul yönetimine şikayet etmişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nordine Chaouadi adlı bir veli, "Oğlumun anlattığına göre süper iyi, sıcak kanlı ve nazik biriydi" dedi.

Karikatürleri yayınladığı için IŞİD tarafından saldırıya uğrayan Charlie Hebdo dergisi de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tahammülsüzlük yeni bir eşiğe ulaştı ve ülkemizde uyguladığı terör sonlanacak gibi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

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