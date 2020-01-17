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  4. Paris’te belediyelere Uluslararası İdealkent Ödülleri verildi

Paris’te belediyelere Uluslararası İdealkent Ödülleri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:25 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te Kent Araştırmalar Enstitüsü, Uluslararası İdealkent Ödülleri kapsamında belediyelerin topluma yararlı ve yenilikçi örnek projelerini ödüllendirdi.Fransa’nın başkenti Paris’te Kent Araştırmalar Enstitüsü tarafından UNESCO Genel Merkezinde belediyelerin topluma yararlı ve yenilikçi örnek çalışmaları ödüllendirildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te Kent Araştırmalar Enstitüsü, Uluslararası İdealkent Ödülleri kapsamında belediyelerin topluma yararlı ve yenilikçi örnek projelerini ödüllendirdi.
Fransa’nın başkenti Paris’te Kent Araştırmalar Enstitüsü tarafından UNESCO Genel Merkezinde belediyelerin topluma yararlı ve yenilikçi örnek çalışmaları ödüllendirildi. Ödül törenine, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Eski Başkan Yardımcısı Gaye Doğanoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcıları Barbara Toce ve Anna Magyar, İtalya’nın Urbino Belediyesi Başkan Yardımcısı Roberto Cioppi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Türkiye’nin UNESCO nezdindeki Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Eda Tandoğan konuşmacı olarak katıldı.
Kente ve kentte yaşayan halka pozitif katkı sağlayan projelere verilen Uluslararası İdealkent Ödülleri, jüri tarafından değerli bulunan projeleri gerçekleştiren belediye başkanlarına verildi. Ödül töreni öncesi "Şehirlerin Geleceği ve Uluslararası Örgütlerin Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesindeki Başlıca Rolü" başlıklı panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, yaptığı konuşmada yerel değerlerin kentlerde özenle korunduğunu ve sürdürülebilir şehirleşmenin önemli unsurlarından biri olarak kabul edildiğini belirtti. Devletlerden önce kentlerin kendi yönetimleri olduğunu vurgu yapan Karatepe, kentlerin sahip olduğu değerlerin diğer kentlerle ilişkileri geliştirdiğini ifade etti.
Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Direktörü Emir Osmanoğlu da yaptığı konuşmada, herhangi bir kentte çıkan bir sorunun veya örnek bir uygulamanın aynı şekilde diğer kentleri de etkilemiş olduğuna dikkat edildiğinde anlaşıldığını dile getirdi. Osmanoğlu, kentlerin sorunlarının çözümü konusunda yapılacak uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek her kentin kendine özgün sorun ve imkanlarıyla kentte yaşayanlara daha iyi bir yaşam sunabilmek için iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.
Kent Araştırmaları Enstitüsü Genel Sekreteri Yusuf Sunar ise enstitünün kuruluş amacının kentlerde yaşanan sorunlara çözüm bulmak ve sorunların en aza indirilmesi olduğunu belirtti. Sunar, Uluslararası İdealkent Ödülleri’nin amacının kent sorunlarının zaman ve zemine göre çözümünde yenilikçi, toplumcu ve ekoloji arayışlarını teşvik etmek olduğunu ifade etti.
Ödül alan projeler, UNESCO binasında 1 hafta boyunca sergilenecek. Ödüle layık görülen kurum ve kişiler ise şu şekilde:
"Ankara Kedisini Koruma, Yaşatma ve Tanıtma Merkezi Projesi-Pursaklar Belediyesi Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Çocuk Hakları Sokağı Projesi-Adapazarı Belediyesi Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Tarihe Saygılı, Doğayla Uyumlu Yeşil Kent Projesi-Amasya Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi Projesi-Osmangazi Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Akıllı Kent Bilgi Otomasyonu Projesi-Büyükçekmece Belediyesi Belediye Başkanı Hasan Akgün, Eski Elektrik Fabrikası Restorasyonu Projesi-Edirne Belediyesi Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi-Edirne Belediyesi Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tescilli Erbaa Bağ Yaprağı Festivali Projesi-Erbaa Belediyesi Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Anneliğe Hazırlık Eğitimi Projesi-Karesi Belediyesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Bisiklet Ulaşım Master Planı Projesi-Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir, Kültür Merkezi Projesi-Palandöken Belediyesi Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı Projesi-Selçuklu Belediyesi Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Atık Getirme ve Kompost Üretim Tesisi Projesi-Sincan Belediyesi Belediye Başkanı Murat Ercan, Kanal Tokat Projesi Projesi-Tokat Belediyesi Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kadınlara ve Kız Çocuklarına Karşı Şiddete Sıfır Toleranslı Kadim Yeşilyurt-Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesi-Yeşilyurt Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar."

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