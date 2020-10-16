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Paris’te bıçaklı saldırganı polis vurarak etkisiz hale getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 20:38 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.Fransa’nın başkenti Paris’in batısında yer alan Conflans-Sainte-Honorine bölgesinde yerel saatle 17.00’de kimliği belirsiz saldırgan bir kişinin kafasını keserek öldürdü.

Fransa’nın başkenti Paris’te bıçaklı bir saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Fransa’nın başkenti Paris’in batısında yer alan Conflans-Sainte-Honorine bölgesinde yerel saatle 17.00’de kimliği belirsiz saldırgan bir kişinin kafasını keserek öldürdü. Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırı ile ilgili savcılık terör soruşturması başlatırken, saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.
Fas’a giden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise olayın ardından acilen Paris’e dönme kararı aldı.

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