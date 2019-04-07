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Paris'te bina yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 00:11 | Son Güncelleme

Paris'te bina yangını

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada yangın çıktığı, ardından patlama meydana geldiği belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'in 19. bölgesinde bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler üst katlara sıçrarken patlama meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Öte yandan yangının çıktığı caddede elektrikler de kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
paris patlama

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