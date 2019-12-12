Paris’te binlerce kişi emeklilik reformu yasasını protesto etti

Fransa’da kamu çalışanları soğuk ve yağmurlu havaya aldırış etmeden hükümetin emeklilik reformu yasasını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Binlerce kişi hükümeti protesto etti. Eylemler sırasında Macron ile Başbakan Philippe’nin maketleri yakıldı.

Fransa’da kamu çalışanlarının Macron hükümetinin emeklilik reform yasalarına karşı 5 Aralık 2019 Perşembe günü başlattığı genel grev sürüyor. Başbakan Edouard Philippe tarafından dün yapılan açıklamada, 2022 yılından itibaren 2004 doğumluları, 2025 yılından itibaren ise 1975 ve sonrası doğumluları kapsayacak şekilde mevcut emeklilik yasasının değiştirileceği açıklamaları işçi sendikaları ile kamu çalışanlarını memnun etmedi.

Bugün, eğitim kurumları ve lise öğrencileri olmak üzere kamuda çalışanlar yine hükümete karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Binlerce kişi başkent Paris’te sokağa çıkıp, “Kendimiz ve gelecekte çocuklarımız için haklarımızı savunuyoruz“ pankartları altında yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, sık sık “Macron başımızdan defol“ sloganları attı. Yağmur ve soğuk havaya aldırış etmeden yürüyen hükümet karşıtı göstericiler, Macron ile Başbakan Philippe’nin maketlerini yaktı.