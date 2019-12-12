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Paris’te binlerce kişi emeklilik reformu yasasını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 22:20 | Son Güncelleme

Fransa’da kamu çalışanları soğuk ve yağmurlu havaya aldırış etmeden hükümetin emeklilik reformu yasasını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Fransa’da kamu çalışanları soğuk ve yağmurlu havaya aldırış etmeden hükümetin emeklilik reformu yasasını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Binlerce kişi hükümeti protesto etti. Eylemler sırasında Macron ile Başbakan Philippe’nin maketleri yakıldı.

Fransa’da kamu çalışanlarının Macron hükümetinin emeklilik reform yasalarına karşı 5 Aralık 2019 Perşembe günü başlattığı genel grev sürüyor. Başbakan Edouard Philippe tarafından dün yapılan açıklamada, 2022 yılından itibaren 2004 doğumluları, 2025 yılından itibaren ise 1975 ve sonrası doğumluları kapsayacak şekilde mevcut emeklilik yasasının değiştirileceği açıklamaları işçi sendikaları ile kamu çalışanlarını memnun etmedi.

Bugün, eğitim kurumları ve lise öğrencileri olmak üzere kamuda çalışanlar yine hükümete karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Binlerce kişi başkent Paris’te sokağa çıkıp, “Kendimiz ve gelecekte çocuklarımız için haklarımızı savunuyoruz“ pankartları altında yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, sık sık “Macron başımızdan defol“ sloganları attı. Yağmur ve soğuk havaya aldırış etmeden yürüyen hükümet karşıtı göstericiler, Macron ile Başbakan Philippe’nin maketlerini yaktı.

Gösteriler esnasında birçok metro hattı kapalı tutuldu, banliyö trenleri ile şehirler arası trenlerin sayısı azaltıldı. Kent merkezinde çok az belediye otobüsü çalıştı. Gösteriler nedeniyle sefer sayıları az olan 50 kişilik otobüslere binmek için 300 kişinin mücadele ettiği görüldü. Hatta bazı otobüsleri kullanan şoförler de grev yapan eylemciler tarafından tehdit edilerek çalışmaları engellendi.

Fransa’da kamu çalışanlarının grevi sürdürmekte kararlı olduğu gözlenirken, hükümetin de emeklilik reformu yapmaktan vazgeçmeyi düşünmediği konuşuluyor. Sendikalar 17 Aralık 2019 Salı günü ülke genelinde daha büyük eylem çağrısında bulundu.

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