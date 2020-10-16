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Paris’te Bir Kişinin Kafası Kesildi

16.10.2020 20:55 | Son Güncelleme

Paris’in yakın banliyölerinden Conflana Saints Honore’de bıçaklı bir saldırgan, yolda bir kişinin başını kesti. Soruşturmayı Paris Terörle Mücadele Savcılığı üstlendi

Paris’te Bir Kişinin Kafası Kesildi

Paris’in yakın banliyölerinden Conflana Saints Honore’de bıçaklı bir saldırgan, yolda bir kişinin başını kesti. Soruşturmayı Paris Terörle Mücadele Savcılığı üstlendi.

Devriye gezen bir polis ekibi, Eragny mahallesinde elinde bıçakla yürümekte olan bir şahsı gördü.

Şüpheli şahsa yaklaşan polis, silahını bırakmasını istedi ancak saldırgan polisin isteğini reddetti. Bunun üzerine polis ateş açarak, saldırganı etkisiz hale getirdi.

Üzerinde patlayıcı bulunan şahsa hemen yaklaşamayan polis, bomba imha ekibinin görevini tamamlamasının ardından yaklaştı ve saldırganın yanında başı kesilmiş bir ceset buldu.

Benzeri görülmeyen saldırı hakkında Paris İç Güvenlik Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele Savcılığı, "Bir terör örgütüyle bağlantılı olarak cinayet işleme" suçuyla soruşturma başlattı.

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