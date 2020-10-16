HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Paris'te bir öğretmen kafası kesilerek öldürüldü, terör saldırısı soruşturması başlatıldı

Paris'te bir öğretmen kafası kesilerek öldürüldü, terör saldırısı soruşturması başlatıldı

16.10.2020 23:05 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te sınıfta öğrencilerine Hazreti Muhammed karikatürü gösterdiği iddia edilen bir tarih öğretmeni okul çıkışında kafası kesilerek öldürüldü.

Paris'te bir öğretmen kafası kesilerek öldürüldü, terör saldırısı soruşturması başlatıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te sınıfta öğrencilerine Hazreti Muhammed karikatürü gösterdiği iddia edilen bir tarih öğretmeni okul çıkışında kafası kesilerek öldürüldü.

Saldırganın daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Paris'in kuzey batısındaki Conflans-Sainte-Honorine banliyösünde yerel saatle 17.00 sularında meydana gelen olayla ilgili olarak terör saldırısı soruşturması başlatıldı.

Eğitim Bakanı Jean Michel Balnquer, Twitter mesajında, öğretmenin öldürülmesinin Fransa Cumhuriyeti'ne saldırı olduğunu ifade etti.

Bakan, "İslamcı terörizme" tek cevabın birlik ve katılık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgeyi ziyaret edeceği, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ise Fas ziyaretini yarıda keserek Paris'e dönme kararı aldığı bildirildi.

Parlamentoda milletvekilleri öğretmenin anısına saygı duruşunda bulundu ve "menfur terör saldırısını" kınadı.

Saldırıyla ilgili ne biliniyor?

Erkek saldırganın elinde büyük bir bıçakla sokakta öğretmene saldırdığı ve kafasını kestiği bildirildi.

Saldırgan daha sonra kaçtı. Ancak sonra elindeki büyük bir bıçakla etraftakileri tehdit ettiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
ABD'den tartışma yaratacak 'Kapalı Maraş' çağrısı!ABD'den tartışma yaratacak 'Kapalı Maraş' çağrısı!
Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!Cumhuriyet Bayramı geliyor! İşte şiirler!
En Çok Okunan Haberler
'AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarına'
'AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarına'
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu
Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu
AK Parti'den vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklama
AK Parti'den vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklama
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Başsavcılık'tan Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz
Başsavcılık'tan Kadir Şeker'e ilişkin karara itiraz
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
Pentagon'dan S-400 açıklaması: Aktif hale getirilmemeli
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Pompeo'dan tartışma yaratacak 'Kapalı Maraş' çağrısı!
ABD'den tartışma yaratacak 'Kapalı Maraş' çağrısı!
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
DSÖ: Koronavirüs tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'
ABD'li teknoloji milyarderi Robert Brockman, ülke tarihinin en büyük vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor
ABD'li milyardere büyük şok! Ülke tarihinin en büyüğü...
Belçika’da artan koronavirüs vakalarının ardından sokağa çıkma yasağı
Avrupa'da bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı getirildi
Fransa'da bıçaklı saldırgan dehşeti: Bir kişinin başını kesti
Fransa'da bıçaklı saldırgan dehşeti: Bir kişinin başını kesti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.