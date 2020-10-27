Paris’te bomba ihbarı paniğe neden oldu

Fransa’nın başkenti Paris’te Arc de Triomphe (Zafer Takı) anıtı çevresine yönelik bomba ihbarı yapıldı. Paris polisi, ihbara yönelik herhangi bir bulgu elde edilemediğini belirtti.

Fransa’nın başkenti Paris’te bomba ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Yerel saatle 15.00 sularında Arc de Triomphe (Zafer Takı) çevresine yönelik polise bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Paris polisi, güvenlik önlemi olarak Arc de Triomphe (Zafer Takı) ile Eyfel Kulesi arasında çalışan metro hattını durdurdu. Yapılan inceleme sonucu bomba ihbarına yönelik herhangi bir bulgu elde edilmeyince metro seferleri yeniden başlatıldı.

Bomba ihbarının, Eyfel Kulesi yakınlarında mühimmat dolu bir çanta bulunmasının ardından yapıldığı ifade edildi.

