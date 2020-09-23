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  4. Paris’te bomba ihbarı üzerinde Eyfel Kulesi’nin çevresi boşaltıldı

Paris’te bomba ihbarı üzerinde Eyfel Kulesi’nin çevresi boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 15:40 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi’nde de bir bomba bulunması ihbarı alan polisler bölgeyi boşalttı.Fransa’nın başkenti Paris’te bir bomba bulunmasına ilişkin isimsiz bir kişinin yaptığı ihbarı alan polis Eyfel Kulesi’nin çevresi tamamen kapattı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi’nde de bir bomba bulunması ihbarı alan polisler bölgeyi boşalttı.
Fransa’nın başkenti Paris’te bir bomba bulunmasına ilişkin isimsiz bir kişinin yaptığı ihbarı alan polis Eyfel Kulesi’nin çevresi tamamen kapattı. Polisi, arayan İsimsiz kişi Eyfel Kulesi’nde bir bomba olduğunu söyledi. İhbarın ardından çok sayıda polis ekibi, Eyfel Kulesi’ne ve yakınlarına sevk edildi. Bölge alarm üst seviyeye çıkarılırken, Eyfel Kulesi çevresindeki alan trafiği de kapatıldı.
Vatandaşların bölgeden uzak kalması tavsiye verildi.

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