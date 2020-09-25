Paris'te Charlie Hebdo dergisi yakınlarında bıçaklı saldırı

Olayla ilgili terör soruşturması başlatıldı.Fransa’nın başkenti Paris’te bugün Charlie Hebdo dergisinin eski binası yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi yaralandı. Saldırıdan hemen sonra Fransız basınında yer alan haberlerde en az dört kişinin yaralandığı haber verilmişti.

Başbakan Jean Castex, olayla ilgili kriz masası oluşturulduğunu söyledi.

Saldırının henüz hangi amaçla yapıldığı açıklanamazken, olayla ilgili soruşturmayı terörle mücadele ekiplerinin üstlendiği bildirildi.

Polis'in olayla ilgili bir şüphelinin Bastille Meydanı yakınılarında gözaltına alındığını duyurmasının ardından, Fransız medyasında bir kişinin daha Richard Lenoir metro istasyonu yakınında gözaltına alındığı haber verildi. Richard Lenoir bölgesi, geniş çaplı olarak kapatıldı.

Polis ve yerel makamlar, tehlikeli olduğu gerekçesiyle vatandaşların bölgeye girmemesini istedi.

Operasyon sırasında bölgede bir şüpheli paketin bulunması üzerine polis tarafından kapatılan alan genişletildi ancak yapılan incelemede patlayıcıya rastlanmadı.