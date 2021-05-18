Paris’te Covid önlemlerini ihlal eden ‘lüks partiler’ hakkında soruşturma: 'Buraya girdikten sonra Covid diye bir şey kalmıyor'

Fransız polisi koronavirüs önlemlerini ihlal eden gizli partiler ve akşam yemekleri düzenlendiği iddialarının ardından soruşturma başlattı.

M6 adlı bir özel televizyon kanalının gizli kameralarla söz konusu partileri görüntülemesi ülkede "Zenginlere ayrı, yoksullara ayrı kurallar uygulanıyor" tartışmalarına yol açtı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kuralları ihlal eden bu tür etkinliklerin "kesinlikle kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Fransa'da son dönemde Covid-19 vakalarında büyük bir artış var. Günlük 40 bin civarında vakanın görüldüğü Fransa, bu alanda Avrupa'da açık ara birinci. 4 Nisan verilerine göre ülkede 5 bin 341 kişi yoğun bakımda.

Bu nedenle temel ihtiyaçları karşılayan dükkanlar dışında tüm mağazalar kapalı. Akşam 7'den sabah 6'ya kadar da sokağa çıkma yasağı var.

Görüntüleri Twitter hesabından da yayınlayan M6, söz konusu partilerin menülerinde havyar ve şampanyanın yer aldığını, menülerin usta şefler tarafından hazırlandığını, mekanlarda maske zorunluluğu olmadığını aktardı.