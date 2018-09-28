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Paris'te "Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi Uluslararası 1. Toplantısı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 23:16 | Son Güncelleme

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyyit Tümtürk: - “Yaklaşık 20 ülkeden 15 teşkilat ve 210 delegenin katılımıyla Doğu Türkistan Meclisi'ni kuracağız" - "Buradaki amaç, bütün Doğu Türkistanlıları kucaklayan, teşkilatları içine alan, Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı yolunda reel politika üreterek bu konuyu uluslararası ve dünya kamuoyuna anlatacak bir siyasi hareket oluşturmak" - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Bizim ayrımız gayrımız yok. Bir kısmımız Doğu Türkistan’da bir kısmımız Türkiye’de yaşıyor. Biz aynı milletin evlatlarıyız"

PARİS (AA) - Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyyit Tümtürk, yaklaşık 20 ülkeden 15 teşkilat ve 210 delegenin katılımıyla Paris'te Doğu Türkistan Meclisi'ni kuracaklarını söyledi.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneğince, 20 ülkeden 15 teşkilatın temsilcilerinin bir araya geldiği “Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi Uluslararası 1. Toplantısı” etkinliği Fransa’nın başkenti Paris’te düzenledi.

Etkinliğe Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kadir de katıldı.

Etkinlikte Doğu Türkistanlılar hakkında video gösterimi yapıldı.

Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyyit Tümtürk, yaptığı konuşmada, Doğu Türkistanlıların çok büyük zulüm altında olduğunu belirtti.

Tümtürk, Çin'in, 35 milyon Doğu Türkistanlıyı asimile etmek ve katletmek için politika uyguladığını söyledi.

Avrupa’nın çeşitli kentlerinde daha önce yaptıkları çalışmalardan bir sonuç alamadıklarını, bu yüzden yeni bir metot ve söylem ile hareket etmeye karar verdiklerini belirten Tümtürk, “Burada Doğu Türkistan Meclisi kurulacak. Yaklaşık 20 ülkeden 15 teşkilat ve 210 delegenin katılımıyla Doğu Türkistan Meclisi'ni kuracağız. Buradaki amaç, bütün Doğu Türkistanlıları kucaklayan, teşkilatları içine alan, Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı yolunda reel politika üreterek bu konuyu uluslararası ve dünya kamuoyuna anlatacak bir siyasi hareket oluşturmak. Meclisin merkezi Paris olacak.” diye konuştu.

Tümtürk, Fransa’nın kendilerine destek verebileceğini düşündükleri için Meclisi Paris’te kurmaya karar verdiklerini kaydetti.

Destici de Doğu Türkistan topraklarının ata yurdu olduğunu ifade ederek, “Doğu Türkistan da bizim vatanımız, Türkiye de bizim vatanımız, Azerbaycan da bizim vatanımız, Kerkük de bizim vatanımız. Türk'ün yaşadığı her yer bizim vatanımız.” dedi.

Doğu Türkistanlıların çok büyük katliamlarla karşı karşıya kaldığını belirten Destici, bu katliamlarda hayatını kaybeden Doğu Türkistanlıları rahmetle andığını söyledi.

Destici, Doğu Türkistan’daki zulümlerin gündeme gelmediğini ve bunun kendilerini üzdüğünü ifade etti.

İki halk arasında ayrım olmadığını belirten Destici, "Bizim ayrımız gayrımız yok. Bir kısmımız Doğu Türkistan’da bir kısmımız Türkiye’de yaşıyor. Biz aynı milletin evlatlarıyız.” ifadelerini kullandı.

Destici, uluslararası kuruluşların Doğu Türkistanlıların maruz kaldığı zulüm için harekete geçmesi gerektiğini belirterek, “Çin’in Doğu Türkistan’da asimilasyon ve soykırıma varan uygulamaları asla kabul edilemez.” diye konuştu.

Doğu Türkistanlıların bir gün hak ettikleri bağımsızlığı elde edeceklerini kaydeden Destici, bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de dile getirdiğini aktardı.

Destici, zulüm bitene kadar bunları söylemeye ve bu mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

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Fransa paris

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