PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarları ve köprü altlarında barınan yaklaşık 400 düzensiz göçmen polis tarafından düzenlenen operasyonla barınma merkezlerine taşındı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre polis, başkent Paris'in La Chapelle mahallesinde yol kenarında barınan yaklaşık 400 düzensiz göçmenin bulunduğu kampa "tahliye" operasyonu düzenledi.

Sudan, Eritre ve Afganistan uyruklulardan oluşan göçmenlerin, otobüslerle barınma merkezlerine götürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, daha önce de Paris'te onlarca tahliye operasyonu gerçekleştirerek sığınmacıları geçici barınma merkezlerine yerleştirmişti. Paris'te binlerce düzensiz göçmen, barakalar ve derme çatma çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

Fransa yönetimi, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin kötü muameleye uğraması dışında, ilkel kamplardan tahliye edilen sığınmacıların geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.

