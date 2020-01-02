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  4. Paris'te emeklilik reformuna karşı eylem yapıldı

Paris'te emeklilik reformuna karşı eylem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 19:44 | Son Güncelleme

Paris'te emeklilik reformuna karşı eylem yapıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu bir kez daha protesto edildi.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grev devam ederken, eylemciler Paris'te Opera Caddesi'nde gösteri düzenlendi.

Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP ve Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları ve sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues'in katıldığı eylemde, polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Polisin, emeklilik reformunun geri çekilmesini talep eden göstericilere sert şekilde müdahale ettiği görüldü.

Emeklilik reformuna karşı 5 Aralık'ta başlayan grev, 1986'dan bu yana, en uzun süren grev oldu.

Fransa'nın Noel ve yılbaşı tatillerinde olduğu dönemde Paris ve büyük kentlerde, özellikle ulaşım ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Emeklilik reformu geri çekilene kadar grevlerin devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.

Macron, yeni yıl mesajında, "Fransızların önünde hayata geçirilmesi konusunda vaatte bulunduğum ve hükümetin yürüttüğü emeklilik reformu tamamlanacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT), 7-10 Ocak tarihlerinde ülkedeki 8 rafinerinin giriş ve çıkışlarında blokaj eylemi yapılması ve 9 Ocak'ta yeniden gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransızların yüzde 57'si emeklilik reformuna karşı çıkıyor.

- Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı. 5 Aralık'ta başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti.

Emekli maaşının en az 1000 avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

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Fransa gösteri grev paris

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