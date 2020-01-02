Paris'te emeklilik reformuna karşı eylem yapıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu bir kez daha protesto edildi.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grev devam ederken, eylemciler Paris'te Opera Caddesi'nde gösteri düzenlendi.

Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP ve Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları ve sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues'in katıldığı eylemde, polis ile eylemciler arasında arbede yaşandı.

Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Polisin, emeklilik reformunun geri çekilmesini talep eden göstericilere sert şekilde müdahale ettiği görüldü.

Emeklilik reformuna karşı 5 Aralık'ta başlayan grev, 1986'dan bu yana, en uzun süren grev oldu.

Fransa'nın Noel ve yılbaşı tatillerinde olduğu dönemde Paris ve büyük kentlerde, özellikle ulaşım ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Emeklilik reformu geri çekilene kadar grevlerin devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken, sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.