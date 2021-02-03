HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Paris’te evsiz adam çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Paris’te evsiz adam çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı: 1 ölü, 1 yaralı

03.02.2021 22:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Paris’te evsiz adam çaldığı kamyonetle kalabalığa daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Fransa’nın basketi Paris’te evsiz bir adam belediyeye ait kamyoneti çalarak kalabalığın arasına daldı.

Fransa’nın basketi Paris’te evsiz bir adam belediyeye ait kamyoneti çalarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan La Defense’ta evsiz bir adam, Nanterre Belediye Binasından çaldığı kamyonetle kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtığı ve bir demiryolu hattına atlayarak intihar etmeye çalıştığı sırada yakalandığı ifade edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şimdilik terör eylemi olarak nitelendirilmediği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Numan Kurtulmuş'tan DSÖ'ye çok sert eleştiriNuman Kurtulmuş'tan DSÖ'ye çok sert eleştiri
Savcı nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?Savcı nasıl olunur, ne iş yapar, maaşı ne kadar?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Kocaeli'de seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Kocaeli'de seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nden ’Atatürk heykeli’ açıklaması

'Atatürk heykeli satıldı' iddiası tepki çekmişti! Açıklama geldi

8 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

8 milyon TL’lik vurgun yaptılar! 4 ay süren takiple yakalandılar

Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

Aşı olan milletvekili, koronavirüse yakalandı

Mersin'de fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de fuhuş operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin İzmir'de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.