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Paris'te Filistin'e destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 19:50 | Son Güncelleme

Paris'te Filistin'e destek gösterisi

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in katliamlarına karşı Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemciler, Saint-Michel Meydanı'nda toplandı.

Eylemciler, "Filistin yaşayacak, Filistin galip gelecek", "Özgür Filistin", "Gazze'deki ablukaya hayır", "Boykot İsrail" ve "Filistinli çocukların katliamı dursun" yazılı pankart ve dövizler taşıyarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Gösteride, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı katliamın derhal durdurulmasını, 2006'dan bu yana Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını talep eden bildiri okundu.

Eylemciler, geçen hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Paris'te ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da tepki gösterdi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Fransa paris

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