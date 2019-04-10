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Paris'te göçmenler için yeni barınma merkezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:14 | Son Güncelleme

Paris'te sokaklarda yaşamak zorunda kalan düzensiz göçmenler için yeni bir barınma merkezi kurulacak

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te sokaklarda kalan düzensiz göçmenler için yeni bir barınma merkezinin kurulacağı bildirildi.

Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France Valisi Michel Cadot, yaptığı yazılı açıklamada, yaşamını sokaklarda sürdürmek durumunda kalan göçmenler için yeni bir barınma merkezinin kurulacağını belirtti.

Cadot, 100 kişilik kapasiteye sahip olacak merkezin yakın zamanda açılacağını kaydetti.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da başkentte kamplarda bin 200 göçmenin yaşadığını, bu nedenle Cadot'nun aldığı bu önlemin yeterli olmayacağını savundu.

Paris'in La Chapelle mahallesinde geçen hafta, yol kenarında barınan yaklaşık 400 düzensiz göçmenin bulunduğu kampa "tahliye" operasyonu düzenlemişti. Sudan, Eritre ve Afganistan uyruklu göçmenler, otobüslerle barınma merkezlerine götürülmüştü.

Yetkililer, daha önce de Paris'te onlarca tahliye operasyonu gerçekleştirerek sığınmacıları geçici barınma merkezlerine yerleştirmişti. Paris'te binlerce düzensiz göçmen, barakalar ve derme çatma çadırlarda yaşamını sürdürüyor.

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barınma merkezi paris

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