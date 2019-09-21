Paris'te göstericilere polis müdahalesi

Organizatörler, çıkan olaylar sonrası gösterileri sonlandırma kararı aldı. "Sarı yelekliler" protestosunda da çatışma yaşandı.Fransa'nın başkenti Paris'te hükümetin iklim politikalarının protesto edildiği gösterilerde gerginlik yaşandı. AP'nin haberine göre, barışçıl başlayan gösterilerde, bazı eylemcilerin bir bankanın camını kırması ve cadde üzerindeki bir barikatı ateşe vermesiyle tansiyon yükseldi. Ajans, polisin göstericileri dağıtmak için biber gazıyla müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Polis, iklim yürüyüşüne karışan yaklaşık bin kişilik radikal bir grubun, güvenlik güçleriyle çatışma yaşanması için provokasyonda bulunduğunu belirtti.

Paris'te bugün iklim yürüyüşüne katılan eylemcilerin yanı sıra "sarı yelekliler" olarak bilinen hükümet karşıtı protestocular da sokaktaydı. "Sarı yelekliler" tarafından kentin başka bölgelerinde düzenlenen gösterilerde de protestocularla güvenlik güçleri arasında gerginlik tırmandı.

AP, polisin gün içinde, gösteri yasağı bulunan Champs-Elysees Caddesi ve Saint-Lazare tren istasyonu ile bu bölgelerin civarında göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.