Paris'te göstericilere polis müdahalesi

Fransa'nın başkenti Paris'te basın özgürlüğü talebi ve polis şiddetini protesto için düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı. Yüzü maskeli bazı göstericilerin havai fişek atmaları, barikat kurmaları ve taş fırlatmaları üzerine polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Gösteri sırasında iki otomobilin de ateşe verildiği, ancak göstericilerin çoğunluğunun barışçıl olduğu belirtildi.

Yeni güvenlik yasa tasarısını protesto için düzenlenen gösterilerde polis şiddeti kınanırken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in de istifası istendi.

Fransa'nın kuzeyinde yer alan Lille kentindeki gösteriye bin 500, Rennes ve Montpellier kentlerinde düzenlenen gösterilere ise 5 bin kişinin katıldığı bildirildi. Bordeaux, Lyon, Strasbourg ve Marsilya'da da gösteriler düzenlenmesi planlanıyor.

Ülkede yeni güvenlik yasa tasarısını protesto için geçen hafta sonu düzenlenen gösterilere de 22 bin kişi katılmıştı.

Güvenlik yasa tasarısı

Bir müzik prodüktörünün üç polis memuru tarafından darp edildiğine ilişkin görüntülerin perşembe günü sosyal medyada yayınlanması, ülkede polis şiddetine yönelik tepkileri artırırken, yeni güvenlik yasa tasarısının bazı maddeleri de eleştirilere neden oluyor.