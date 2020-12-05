Paris’te Güvenlik Yasası Protestolarına Şiddet Karıştı

Fransa’da polis şiddeti ve hükümetin polisin filme alınması ve yayınlanmasını yasaklayan “Küresel Güvenlik Yasası”nı meclise sunmasını protesto gösterilerinde şiddet olayları patlak verdi. Paris’te çok sayıda gösterici polise yanıcı cisimler fırlattı, mağazaların camlarını kırdı, araçları ateşe verdi ve barikatları yaktı.

Polis de göstericilere göz yaşartıcı gazla yanıt verdi ve şiddete başvuran grupları 3 saate yakın süreyle geri püskürtmeye çalıştı. Bir grup anarşist, bir banka şubesini yağmaladı, çok sayıda belgeyi dışarıda yanan bir ateşe attı.

Paris geçen hafta da benzer gösterilere sahne olmuştu. Ülke genelinde, gazetecilik örgütleri, sendikalar, siyasi partiler ve insan hakları dernekleri, yaklaşık 70 kentte, "Baskıcı yasaya karşı, özgürlük yürüyüşü" düzenlemişti.

Marsilya, Lyon, Lille ve diğer Fransız kentlerinde de eylemler düzenlendi. Paris’teki gösteriler binlerce kişinin “Fransa, polis hakları diyarı”, “Güvenlik yasasını geri çekin” yazılı pankartlarla barışçı geçen yürüyüşüyle başladı. Ancak daha sonra “Black Bloc” (Siyah Blok) adlı anarşist grupla polis arasında çatışmalar patlak verdi.