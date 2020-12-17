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Paris’te hayvanseverler kaz ciğeri satıcılarını protesto ettiler

17.12.2020 15:12 | Son Güncelleme:
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Fransa’da hayvanseverler, kaz ciğeri satan mağazaların önünde protesto düzenledi.Fransa’da Noel ve kutlama yemeklerinde kaz ciğerinin sıkça kullanılmasına hayvanseverlerden yine tepki geldi.

Fransa’da hayvanseverler, kaz ciğeri satan mağazaların önünde protesto düzenledi.
Fransa’da Noel ve kutlama yemeklerinde kaz ciğerinin sıkça kullanılmasına hayvanseverlerden yine tepki geldi. Hayvanseverler tarafından Fransa’da yemek menüsünde kaz ciğeri bulunan lüks restoranlar yıllardır her yılbaşı protesto ediliyordu. Bu yıl korona virüs salgını sebebiyle, restoranların kapalı olmasından dolayı hayvanseverler, protestolarını kaz ciğeri satışı yapan şarküterilerin önünde gerçekleştirdi. Kaz ciğeri elde etmek için kazlara zorla fazladan yem yedirilerek ciğerlerini büyütmek uğruna işkence yapıldığını iddia eden hayvansever üç kadın, Paris’te cadde ortasına kurdukları masada kaz ciğeri sofrasını göstererek kaz ciğeri satışını protesto etti.
Fransız halkının yüzde 47’si kazların bu şekilde beslenmesine karşı olurken, halkın yüzde 80’i kaz ciğeri tüketmeye devam ediyor. Fransa’da 24 Aralık akşamı kurulacak Noel ve 31 Aralık akşamı kurulacak yeni yıl kutlaması sofralarında protestolara rağmen yine de kaz ciğeri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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