Paris’te Hocalı Katliamı anma etkinliğine Ermenilerden saldırı

Fransa’da dün akşam gerçekleştirilen Hocalı Katliamı kurbanlarını anma töreni bir grup Ermeni tarafından basıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te Hocalı Katliamı kurbanları anma programının düzenlediği kiliseye bir grup Ermeni tarafından baskın düzenlendi. Katliam kurbanları için Saint-Eustache Kilisesinde düzenlenen anma etkinliğine saldıran grup etkinliği engellemeye çalıştı. Anma etkinliğinin yapıldığı Saint- Eustache Kilisesi önüne gelen Ermeni grup, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev ile Azerbaycan’ın UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Anar Kerimov, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye’nin UNESCO Nezdindeki Daimi Büyükelçi Altay Cengizer ve Paris’teki çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile diplomatların da hazır bulunduğu kilise içine girerek "Türkler defolun" sloganı attı.

Azerbaycanlılara hakaret ederek slogan atan Ermeni toplumunca kurulan FRA (Fédération Révolutionnaire Arménienne) partisinin uzantısı olan FRA Nor-Seround üyesi grup, polis tarafından kiliseden uzaklaştırıldı. Grubun dışarı çıkarılmasından sonra anma törenine devam edildi.

Saint- Eustache Kilisesinde düzenlenen anma etkinliği konserinin ana organizatörü Ayten Muradova, daha önce düzenlenen tüm etkinliklere Fransız Orkestrasının katıldığını, bu kez Fransa’da yaşayan piyanist-cazcı Etibar Asadi ve UNESCO’nun Türkiye’deki somut olmayan miras listesine dahil ettiği Kemençe ve bunu dünyaya tanıtan İmamyar Hasanov’un katıldığını ifade etti.

