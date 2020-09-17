Paris’te hükümetin emekli maaşlarından kesinti yapma planına karşı protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te Fransız Sendikalar Konfederasyonu öncülüğünde hükümetin emekli maaşlarında kesintiye gitme planı protesto edildi. Protestocular Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde slogan atarak, "Görevin bitiyor, bir daha seçilemeyeceksin" dedi.

Fransa’da hükümetin emekli maaşlarında kesintiye gitme planına karşı Fransız Sendikalar Konfederasyonu (CGT) tarafından başkent Paris’te yürüyüş gerçekleştirildi. CGT’nin çağrısı üzerinde demiryolu çalışanları, öğrenciler ve kadın hakları derneklerin katıldığı yürüyüşte mesleklerarası dayanışmayı savunan kurum ve kuruluşlar da yer aldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösteride, hastane çalışanları çevredekilerin en fazla ilgi gösterdiği kesim oldu.

Polis ve jandarmanın sıkı güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe katılanlar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde slogan atarak, "Senin görevin bitiyor, bir daha seçilemeyeceksin. Son günlerin, kapa çeneni" şeklinde slogan attı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iş yerlerinin işçi çıkarmalarının engellenmesi çağrısında bulunan protestocular Macron’a seslenerek, "Emeklilerin alım gücü düştü, bu yetmezmiş gibi emekli maaşlarından kesintiye gidiyorsun" dedi. "Macron sen nereye gidiyorsun" şeklinde slogan protestocuların yürüyüşü Republique Meydanı’nda başlayarak Nation Meydanı’nda son buldu.

