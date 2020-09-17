HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Paris’te hükümetin emekli maaşlarından kesinti yapma planına karşı protesto

Paris’te hükümetin emekli maaşlarından kesinti yapma planına karşı protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 18:01 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te Fransız Sendikalar Konfederasyonu öncülüğünde hükümetin emekli maaşlarında kesintiye gitme planı protesto edildi.

Fransa’nın başkenti Paris’te Fransız Sendikalar Konfederasyonu öncülüğünde hükümetin emekli maaşlarında kesintiye gitme planı protesto edildi. Protestocular Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde slogan atarak, "Görevin bitiyor, bir daha seçilemeyeceksin" dedi.
Fransa’da hükümetin emekli maaşlarında kesintiye gitme planına karşı Fransız Sendikalar Konfederasyonu (CGT) tarafından başkent Paris’te yürüyüş gerçekleştirildi. CGT’nin çağrısı üzerinde demiryolu çalışanları, öğrenciler ve kadın hakları derneklerin katıldığı yürüyüşte mesleklerarası dayanışmayı savunan kurum ve kuruluşlar da yer aldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösteride, hastane çalışanları çevredekilerin en fazla ilgi gösterdiği kesim oldu.
Polis ve jandarmanın sıkı güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşe katılanlar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde slogan atarak, "Senin görevin bitiyor, bir daha seçilemeyeceksin. Son günlerin, kapa çeneni" şeklinde slogan attı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iş yerlerinin işçi çıkarmalarının engellenmesi çağrısında bulunan protestocular Macron’a seslenerek, "Emeklilerin alım gücü düştü, bu yetmezmiş gibi emekli maaşlarından kesintiye gidiyorsun" dedi. "Macron sen nereye gidiyorsun" şeklinde slogan protestocuların yürüyüşü Republique Meydanı’nda başlayarak Nation Meydanı’nda son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasında flaş gelişmeHulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasında flaş gelişme
Tuzak radar uygulaması sona eriyor!Tuzak radar uygulaması sona eriyor!
1/
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Şoke eden olay! Genç kız erkek arkadaşını bıçaklayıp...
Şoke eden olay! Genç kız erkek arkadaşını bıçaklayıp...
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
Süper minisiyle dikkat çekti! 'Üç gündür beni çekiyorsunuz'
Süper minisiyle dikkat çekti! 'Üç gündür beni çekiyorsunuz'
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
Muş'ta özel araçlarda maske takma zorunluluğu
Şaşkına çeviren olay! Böyle basıldılar
Şaşkına çeviren olay! Böyle basıldılar
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Diğer Haberler
Kayseri'de, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Vicdansızlık! Çöp konteynerinde bulundu
Kayseri'de Bölge Adliye Mahkemesi önünde şüpheli paket paniği
Kayseri'de şüpheli paket paniği
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasında flaş gelişme
Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasında flaş gelişme
Son dakika: Türkiye, Yunanistan ve 4 ülkeden ortak tatbikat
Türkiye, Yunanistan ve 4 ülke...
Kuran kursu hocasının Covid- 19 testi pozitif çıktı, 40 öğrenci karantinada
Kuran kursu hocası koronavirüse yakalandı! 40 öğrenci karantinada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.