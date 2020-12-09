Paris'te Irkçılığa Ortak İsyan: "Gelin çıkıyoruz"

Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan Paris Saint Germain- İstanbul Başakşehir maçı sırasında ırkçı skandal yaşandı. Her iki takımın oyuncuları, skandal karşısında sahayı terk ederek futbol tarihinde bir ilke imza attılar. Son zamanlarda sıkça tekrar eden ve futbol dünyasını sarsan ırkçı sözlere, dünyadan da öfke yağdı. UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulununca maç durdu. Parc de Prince stadında karşı karşıya gelen PSG ve Başakşehir futbolcuları bu söylemlere "Gelin çıkıyoruz" diyerek birlikte yanıt vererek, sahayı birlikte terk etti. Maç, bu akşam atanan yeni hakemlerle kaldığı yerden devam edecek.. Olay nasıl gerçekleşti? Olay, maçın 14'üncü dakikasında, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, hakem tarafından alınan karara itiraz etmesiyle başladı. Romanyalı 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, itiraz üzerine kırmızı kart göstererek Webo'nun oyundan ihraç edilmesini istedi. Kameralara yansıyan tartışmaya göre, hakem Coltescu, ihraç kararına itiraz eden Webo'ya,"negro/zenci" diye hakaret etti. Kendisi gibi Romanyalı olan saha hakemi Ovidiu Hategan'a seslenen Coltescu'ya, " Zenci [negru, Rumence] burada. Git, gör ve çıkar. Bu zenci adam" dedi.

Boş stadyumda yankılanan bu sözlere öfkelenen Webo "Bana niye zenci diyorsun! Bana niye zenci diyorsun!" diye bağırdı. Bağrışmalar üzerine oyuncular saha kenarına toplanınca, Webo'nun "Bana niye zenci diyorsun?" sözlerini duyan oyuncuların itirazları yükseldi. Yedek kulübesinde oturan Başakşehirli hücum oyuncusu Demba Ba da hakeme "Bir beyaz adamı işaret ettiğinde 'şu adam' diyorsun, 'şu beyaz adam' demiyorsun. Neden siyah bir insandan söz ederken 'şu zenci' diyorsun?" diyerek tepki gösterdi ve hakemin üzerine yürüdü. Hakem Coltescu kendisini "Rumencede 'negro' hakaret demek değil, sadece siyah demek" dese de, bu açıklama karşısında ne PSG ne de Başakşehir oyuncuları sakinleşti. Hakemin Coltescu'yu ihraç etmesi de tansiyonu düşürmeye yetmedi. Demba Ba'nın öfkesini gören PSG'li yıldız oyuncular da itiraz etmeden ya da sakinleştirmeye çalışmadan olanları izledi. PSG'li futbolcu Presnel Kimpembe "Neden 4'üncü hakem negro diyor! Gelin çıkıyoruz" diyerek takım arkadaşlarını protesto etmeye çağırdı. Yıldız oyuncu Kylian Mbappe "Bu tipin olduğu maçta daha fazla oynayamayız" diyerek Kimpembe'ye katıldı. PSG'nin yıldızı Neymar da sahayı terketme çağrısına destek verdi.

Sonunda her iki takımın oyuncuları, tarihi bir karara imza atarak ırkçı söylemlere karşı, sahayı birlikte terk etti. Maçın 14'üncü dakikasında başlayan tartışma, stadyum ekranında saatler 22 dakika 23'üncü saniyeyi gösterdiğinde sona erdi. Skandal dünyada yankı buldu PSG'li ve Başakşehir'li oyuncular, oyuna devam etmeyi reddederek ve organizatörleri Çarşamba günkü maçı "istisnai bir kararla" ve "yeni bir hakem ekibiyle" yeniden planlamaya zorlayarak, bu kararlarını kabul ettirdiler. UEFA’nın en prestijli organizasyonu dün gece ırkçılık skandalıyla dünya gündemine taşınmış oldu. Sosyal medyada da dünyanın dört bir yanından futbolculara destek mesajı yağdı. Başakşehir ekibini destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Pierre Webo aleyhine yapılan ırkçı açıklamaları şiddetle kınıyorum" dedi. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da kabul edilemez bu tutum karşısında tarihi bir karar alan her iki takımın oyuncularını da selamladığını belirterek "Dün yaşananlar ırkçılığın sıradanlaştırılmasının bir göstergesiydi" dedi.