Paris'te Irkçılığa Ortak İsyan: "Gelin çıkıyoruz"

Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan Paris Saint Germain- İstanbul Başakşehir maçı sırasında ırkçı skandal yaşandı. Her iki takımın oyuncuları, skandal karşısında sahayı terk ederek futbol tarihinde bir ilke imza attılar. Son zamanlarda sıkça tekrar eden ve futbol dünyasını sarsan ırkçı sözlere, dünyadan da öfke yağdı.

Başakşehir ekibini destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Pierre Webo aleyhine yapılan ırkçı açıklamaları şiddetle kınıyorum" dedi. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu da kabul edilemez bu tutum karşısında tarihi bir karar alan her iki takımın oyuncularını da selamladığını belirterek "Dün yaşananlar ırkçılığın sıradanlaştırılmasının bir göstergesiydi" dedi.

Sonunda her iki takımın oyuncuları, tarihi bir karara imza atarak ırkçı söylemlere karşı, sahayı birlikte terk etti. Maçın 14'üncü dakikasında başlayan tartışma, stadyum ekranında saatler 22 dakika 23'üncü saniyeyi gösterdiğinde sona erdi.

Romanya Spor Bakanı Ionut Stroe de DigiTv'e verdiği demeçte "Irkçı, yabancı düşmanı veya ayrımcı olarak yorumlanabilecek her türlü yorumu şiddetle kınıyorum. Bizi temsil etmeyen bu talihsiz olay için Romanya sporu adına özür dilerim" dedi.

"Bu maç tarihi bir dönüm noktası olacak"

Eski yıldız oyuncu ve "Futbolda ırkçılık" adlı ses getiren belgeselin yapımcısı Fransız Olivier Dacourt, Spor gazetesi L’Equipe'e verdiği demeçte "Tüm oyuncular tarafından son derece cesur bir tavır sergilendi. Demba Ba ve ekip arkadaşlarının tavrının altını çizmek lazım. PSG'liler de destek verdi. Bu maçı durdurlar. Bu tarihi bir dönüm noktası olacak. Bu maç tarihe geçecek. Bütün futbolcular bir olunca, muhteşem büyük ve güzel bir olaya tanık olduk" dedi.

UEFA'dan soruşturma

"Say no to rasicme/Irkçılığa hayır de" sloganıyla futbolda ırkçılığa karşı kampanya yürüten UEFA, olaya ilişkin "derin bir soruşturma" başlattıklarını açıkladı. Soruşturmada, video görüntüleri izlenerek, olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği belirlenecek.