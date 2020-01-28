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Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 19:45 | Son Güncelleme

Eylemde itfaiyeciler ile polis arasında arbede yaşandı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Sarı yelekliler ve emeklilik reformuna karşı çıkanların ardından, itfaiyeciler de sokaklara indi.

Ülkenin çeşitli kentlerinden Paris'e gelen yüzlerce itfaiyeci, Republique Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüdü.

Çalışma koşullarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı.

Maaşlarının iyileştirilmesini de isteyen eylemciler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere cop, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte çalışan itfaiyecilerin asker statüsünde oldukları için gösteriye katılmalarının yasak olduğu belirtildi.

1 yıldan fazladır Macron yönetimi karşıtı gösterilerinin düzenlediği Fransa'da ve özellikle Paris'teki sokaklarda sık sık şiddetli olaylar yaşanıyor.

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gösteri itfayeci paris

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