Paris’te kadınlardan aile içi şiddete karşı protesto

Fransa’da kadına yönelik şiddet olaylarının korona virüs salgını ile birlikte artışa geçmesiyle birlikte kadın hakları dernekleri, kadına yönelik ve aile içi şiddete karşı başkent Paris’in ünlü Republique Meydanında toplanarak protesto gerçekleştirdi.

Fransa’ da uzun süredir tartışılan kadına yönelik şiddet olaylarının yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlı sokağa çıkma yasağı ile birlikte büyük bir artış göstermesi kadınları sokağa döktü. Kadın hakları dernekleri, kadına yönelik ve aile içi şiddeti kınamak üzere başkent Paris’in Republique Meydanında bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi. Bazı kadın dernekleri vakfı, hükümetin 2015 yılında söz verdiği 2 bin kapasiteli sığınma evi projesini yerine getirmemesine tepki gösterirken bazıları da yayınladıkları bir raporda söz konusu proje için ayrıldığı açıklanan bütçeden 32 milyon Euro’luk bir eksik bulunduğunu belirtti.

Derneklerden yeni önlem çağrısı

Kadını koruma dernekleri ve vakıfları son zamanlarda kadına yönelik şiddetin artış göstermesi ve sokakta kalan kadınlar için ve ayrıca psikolojik tedavi görmesi gereken kadınlara yeterli hizmetin hükümet tarafından sağlanmadığını savundu. Hükümetin ek bir bütçe bütçe ayırması gerektiğini belirten kadın hakları kuruluşları, şiddet gören kadınlara yönelik yeni önlem alınması çağrısında bulundu.

Republique Meydanında toplanan kadınlar arasında çeşitli ülke vatandaşları ve Paris’te bulunan Türkler de gösteriye katılarak kadına yönelik şiddeti kınadı. Türk kökenli Elise Yağmur Topal, "Bugün çok önemli bir gün, şiddete hayır diyoruz. Her ne şekil olursa olsun, her ne konumda olursa olsun, kadına, bütün emeklerine saygı duymayıp ezip geçen bütün erkeklere yeter artık diyorum. Durun diyorum. Dolayısıyla herkes kadın olarak, erkek olarak baş kaldırın, hayır deyin şiddete" dedi.

