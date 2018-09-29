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Paris'te "Kudüs'ün İnsani Yüzü" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 22:32 | Son Güncelleme

Paris'te "Kudüs'ün İnsani Yüzü" sergisi açıldı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te, "Kudüs'ün İnsani Yüzü" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Formu, Toplumsal Bütünlük için Avrupalı Müslümanlar Girişimi'nin (EMİSCO) ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen sergiye çok sayıda kordiplomatik ve davetli katıldı.

Serginin açılışında, AA muhabirine konuşan İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Formu Başkanı Elşad İskenderov, Filistinlilerin Kudüs ile ilgili davalarının haklı sesini duyurmak ve farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiklerini söyledi.

Bu serginin amacının Kudüs'ün üç semavi dinin merkezi, Filistinlilerin yaşadığı zorlukları ve onların yanında olduklarını anlatmak olduğunu belirten İskenderov, etkinliğin diğer Avrupa ülkelerinde ve İstanbul'da da sergileneceğini kaydetti.

EMİSCO Sözcüsü Veysel Filiz ise bir dönem Kudüs, Saraybosna, İstanbul ve Kurtuba'nın birlikte yaşamanın bir sembolü olduğunu ifade etti.

"Dünya beşten büyüktür" mesajının arkasında bu sembolün olduğunu aktaran Filiz, "Bu sergi bunun resmedildiği bir sergi. Bu açıdan bu serginin Paris'te düzenlenmesi bizim açımızdan önemlidir. Güzel bir girişim oldu." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İslam Konferansı Diyalog ve İşbirilği Formu Kudüs paris

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