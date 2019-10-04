HABER

Paris'te "Kutadgu Bilig" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 00:49 | Son Güncelleme

Paris'te "Kutadgu Bilig" konferansı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği konferansta Yusuf Has Hacib'in 11. yüzyılda yazdığı "Kutadgu Bilig" adlı eseri anlatıldı.

Paris'teki Çekya Kültür Merkezinde YEE Paris Müdürü Ahmet Bakçan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen konferansta araştırmacı Yaşar Çağbayır, Yusuf Has Hacib'in, 11. yüzyılda kaleme aldığı siyasetname türünün Türk edebiyatındaki ilk örneği olan Kutadgu Bilig eserinin önemine değindi.

Yusuf Has Hacib (Uluğ Has Hacib) hakkında bilgi veren Çağbayır, onun hakkında söz konusu eserde yer alan bilgilerin dışında başka kaynağın olmadığını söyledi.

Çağbayır, Kutadgu Bilig'in mutluluk ve egemenlik veren, ikbal ve devlet sahibi yapan, sürekli esenlik sağlayan ve gönenç yollarını öğreten bilgi anlamına geldiğini belirtti.

Bu eserin halkın mutluluğunu sağlayacak bilgiler aktardığını ifade eden Çağbayır, Yusuf Has Hacib'in, Allah'ın yasak ettiği şeylerden sakınıp emirlerini yerine getiren bir "zahit" olduğunu anlattı.

Çağbayır, eserde insanların ahireti kazanmaları için yapması gerekenler hakkında bilgilerin de verildiğini dile getirdi.

Yusuf Has Hacib'in dünya ile din işlerin birbirlerinde ayırt edilmesi gerektiği görüşünde olduğunu aktaran Çağbayır, Kutadgu Bilig'in insanların hayatını analiz etmeye çalışan bir eser olduğunu söyledi.

Çağbayır, konferansta söz eserden bazı sözleri dinleyicilere okudu.

Erzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşifErzurum'da 3 bin yıl sonra heyecanlandıran keşif
Ay-yıldız gökyüzünü süslediAy-yıldız gökyüzünü süsledi
Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itiraflarıUyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kutadgu Bilig paris Yunus Emre Ensititüsü Yusuf Has Hacib

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Şehitlere küfür etmişti! Yakalandı

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

Anadolu Adalet Sarayı'nda kavga! Sandalyeler havada uçuştu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli’deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklu

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Esper ile "güvenli bölge"yi görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Avcılar'da binaları riskli bulunan 2 okul tatil edildi

İstanbul'da riskli bulunan 2 okul tatil edildi!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 3 Ekim 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Anayasa Mahkemesi'nin Sırrı Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

AYM'nin Süreyya Önder kararının gerekçesi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.