Paris’te mayın ve bomba kurbanlarına destek için ayakkabı piramidi oluşturuldu

Fransa’nın başkenti Paris’te kara mayını ve misket bombası kurbanlarına destek için Republique Meydanı’nda ayakkabı piramidi oluşturuldu. Ayakkabılardan oluşan piramidin yanında protestoculara destek için kısa sürede 60 bin imza toplandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te kara mayınları ve misket bombaları nedeniyle dünyanın farklı yerlerinde ölen ve yaralanarak sakat kalanlara dikkat çekmek için farklı bir protesto düzenlendi. Uluslararası anlaşmalara göre yasak olmasına rağmen ölümlerin ve sakatlanmaların göz ardı edilmesini protesto için Republique Meydanı’nda yüzlerce ayakkabıdan piramit oluşturuldu.

Sivillere yönelik kara mayınları ve misket bombalarına karşı toplanan savaş karşıtları arasında gönüllü olarak bulunan ve bu tür insanlık dışı savaşa karşı imza toplayan Emma D. isimli görevli kız yaptığı açıklamada, "Çok sayıda devlet ve henüz anlaşma imzalamayan devletler, mayın ve misket bombası kurbanlara yardım etmek ve mayından etkilenen ülkeler için fon oluşturmayı ve bu fonu hayata geçirmek çaba sarf ettik” dedi. Emma D., tüm devletlerin görevinin sivillerin güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek “Ailelerini geçindirmek için tarım iş kolunda veya okul yolunda bastığı mayından ve misket bombası sonucu yaralanan kurbanların onuruna herkes buraya bir ayakkabı atarak dikkat çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Protestoların yapıldığı Republique Meydanı’nda ayakkabılardan oluşan piramit yanında protestoculara destek için kısa sürede 60 bin imza toplandığı açıklandı.