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Paris'te Muhammed Bin Selman'ın kız kardeşine hapis talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:47 | Son Güncelleme

Paris Ceza Mahkemesi savcısı, başkentteki evinde korumasına evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü iddiasıyla Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kız kardeşi Hassa bin Selman hakkında 6 ay tecilli hapis cezası talep etti

PARİS (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kızı Prenses Hassa bin Selman hakkında, Fransa'nın başkent Paris'teki evinde korumasına evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü iddiasıyla 6 ay tecilli hapis cezası istendi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Paris Ceza Mahkemesi savcısı, başkentteki evinde korumasına evde tadilat yapan tesisatçıyı dövdürdüğü gerekçesiyle Hassa bin Selman hakkında 6 ay tecilli hapis ve 5 bin avro para cezası talep etti.

Tesisatçıyı dövdüğü ileri sürülen koruma hakkında da 8 ay tecilli hapis cezası isteminde bulunuldu.

Duruşmanın 12 Eylül'de yapılacağı belirtilirken Hassa bin Selman hakkında Aralık 2017'den beri çeşitli suçlardan yakalama kararı olduğu bildirildi.

Darbedilen tesisatçının 5 gün iş göremez raporu aldığı öğrenildi.

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kızkardeşi Hassa bin Selman'ın, suçlamaları inkar ettiği ancak tesisatçının polise verdiği ifadesinde Hassa Bin Selman'ın olay sırasında kendisi hakkında "Bu köpeği öldürmek gerekiyor, yaşamayı hak etmiyor" sözlerini sarf ettiği iddiasında bulunduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

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