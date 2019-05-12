Paris'te MÜSİAD'dan iftar programı

Uyar da davetlilere MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın selamını iletti.

Türkiye ile Fransa'nın arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinde MÜSİAD'ın önemli rol oynaması gerektiğini belirten Musa, iki ülke arasındaki ticari hacminde hedefin 20 milyar avro olduğunu hatırlattı.

Musa, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın bulunduğu ülkenin ekonomisini olumlu anlamda etkilediğini söyledi.

MÜSİAD Paris Şubesinin düzenlediği iftar programına Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Uyar, MÜSİAD Avrupa Koordinatörü Burhan Sağlam, MÜSİAD Paris Şubesi Başkanı İlkan Cengiz, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Dr. Ahmed Bakcan, iş adamları ve bazı dernek temsilcileri katıldı.

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Paris Şubesince iftar programı düzenlendi.

Uyar, MÜSİAD'ın bulunduğu ülkenin ticaretine katkı sağlayarak Türkiye'nin algısını olumlu yönde etkileyen bir yapı oluşturmak istediklerini vurguladı.

Sağlam, MÜSİAD'ın 3 bin 280 üyesiyle Avrupa'da her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, ülkelerin arasında köprüler oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Cengiz, Fransa'nın Türkiye için önemli bir ülke olduğuna işaret ederek, MÜSİAD'ın Paris'te etkili faaliyetlerde bulunduğunu kaydetti.

