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Paris'te MÜSİAD'dan iftar programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 03:28 | Son Güncelleme

Paris'te MÜSİAD'dan iftar programı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Paris Şubesince iftar programı düzenlendi.

MÜSİAD Paris Şubesinin düzenlediği iftar programına Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Uyar, MÜSİAD Avrupa Koordinatörü Burhan Sağlam, MÜSİAD Paris Şubesi Başkanı İlkan Cengiz, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Dr. Ahmed Bakcan, iş adamları ve bazı dernek temsilcileri katıldı.

Musa, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın bulunduğu ülkenin ekonomisini olumlu anlamda etkilediğini söyledi.

Türkiye ile Fransa'nın arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinde MÜSİAD'ın önemli rol oynaması gerektiğini belirten Musa, iki ülke arasındaki ticari hacminde hedefin 20 milyar avro olduğunu hatırlattı.

Uyar da davetlilere MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın selamını iletti.

MÜSİAD Paris Şubesinin genel kurulunu yaptıklarını aktaran Uyar, seçilen yeni başkan İlkan Cengiz'e başarılar diledi.

Uyar, MÜSİAD'ın bulunduğu ülkenin ticaretine katkı sağlayarak Türkiye'nin algısını olumlu yönde etkileyen bir yapı oluşturmak istediklerini vurguladı.

Sağlam, MÜSİAD'ın 3 bin 280 üyesiyle Avrupa'da her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, ülkelerin arasında köprüler oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Cengiz, Fransa'nın Türkiye için önemli bir ülke olduğuna işaret ederek, MÜSİAD'ın Paris'te etkili faaliyetlerde bulunduğunu kaydetti.

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