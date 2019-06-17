Paris'te Osmanlı şehzadelerinin mezarlarına ziyaret

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Bobigny Müslüman Mezarlığı'nda Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han'ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi'nin kabirleri ziyaret edildi.

Osmanlı şehzadelerinin kabirleri başında Osmanlı hanedan üyelerinin anıldığı ziyarete, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Osmanlı hanedan üyeleri, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan Yardımcısı Birol Çetin, diplomatik temsilciler, Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş ve sivil toplum kuruluşlarından yöneticiler katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han'ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi'nin kabirlerine çiçek bıraktı.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

Kıran, Osmanlı hanedan üyeleriyle de bir süre sohbet etti.

Şehzadelerin kabirlerinin mezar taşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde TİKA tarafından yaptırılmıştı. Restorasyon çalışmaları mart ayında tamamlanmıştı.

TİKA'nın Bobigny Müslüman Mezarlığı'nda bulunan 11 Osmanlı hanedan üyesinin kabirlerinin yerlerini tespit ve mezar taşlarının restorasyonu için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

